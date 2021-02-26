موجز ”الخليج 365” للسيارات.. قاهرة "تسلا" وكهربائية "هواوي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

نجحت السيارة الكهربائية الصينية في أن تصبح السيارة المفضلة للصينيين وفق معدل مبيعات يناير الماضي، متغلبة على تسلا الأمريكية.

يخطط عملاق الهواتف الذكية الصيني "هواوي" لإطلاق سيارة كهربائية.

تضم السوق المصرية مجموعة متميزة من موديلات كيا الكورية الجنوبية 2021، من مختلف الفئات والقدرات، وبأسعار متنوعة.

تستعين بعض شركات صناعة سيارات، بماركات منافسة لها، في إمدادها بأجزاء حيوية من السيارة عالية الكفاءة.