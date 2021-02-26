البنتاجون يعلق على غارة دير الزور السورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الأهداف التي استهدفتها الضربات الجوية في شرقي سوريا، وكانت تستخدمها مليشيات إيرانية، مشروعة.

وقال المتحدث باسم "البنتاجون"، جون كيربى، الجمعة، إن العملية الجوية في سوريا استهدفت مجموعات إيرانية في منطقة البوكمال، وشاركت فيها مقاتلتان "ف-15".



وأضاف في تصريحات صحفية، "نحتفظ بحق الرد على أي تهديد يستهدف قواتنا، وهجماتنا على أهداف في سوريا كانت رسالة بأننا سنحمي أنفسنا وحلفاءنا ومصالحنا".

وتابع، كنا واضحين بشأن قلقنا من نشاط إيران في منطقة الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، أعلن البنتاجون تنفيذ ضربات جوية على مواقع تستخدمها جماعة مسلحة مدعومة من إيران شرقي سوريا بناء على أوامر الرئيس جو بايدن.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان: "جاءت الموافقة على هذه الضربات، ردا على الهجمات الأخيرة ضد أفراد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق، والتهديدات المستمرة لهؤلاء الأفراد".

وتابع البيان أن "الضربات دمرت عدة منشآت تقع عند نقطة مراقبة حدودية يستخدمها عدد من الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، بما في ذلك كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء".

ومن جانبه، أكد المرصد السوري مقتل 17 عنصرا مواليا لإيران في الضربة الجوية الأمريكية.

وقال مدير المرصد إن الغارات التي استهدفت معبرا غير شرعي جنوب البوكمال أسفرت عن "تدمير 3 شاحنات محملة بذخائر دخلت من العراق، وهناك عدد كبير من القتلى".

وتأتي الضربة بعد إطلاق قرابة 14 صاروخا على قاعدة جوية في إقليم كردستان العراق الذي يضم قوات أمريكية.

وأسفر الهجوم الذي شنه مسلحون عن مقتل مقاول مدني وإصابة مقاولين أمريكيين وأحد أفراد الجيش الأمريكي، ووصفت وزارة الدفاع الأمريكية الضربة -وهي أول رد عسكري انتقامي لبايدن كرئيس- بأنها "رد عسكري متناسب".