صور.. مرسيدس تدعم 6 ماركات منافسة بمحركها الخارق AMG

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعين بعض شركات صناعة سيارات، بماركات منافسة لها، في إمدادها بأجزاء حيوية من السيارة عالية الكفاءة.

وحدث في العديد من المناسبات أن طرحت ماركات سيارات موديلات حديثة من إنتاجها، تعمل بمحركات من صنع ماركات أخرى منافسة لها.

ويكشف هذا التقرير عن مجموعة ماركات سيارات، سبق لها الاستعانة بمحركات AMG فائقة الأداء التي تصنعها ماركة مرسيدس لسياراتها، رغم المنافسة فيما بينها بالأسواق.



وبدأت القائمة التي قدمها موقع "هوت كارز"، بطراز Pagani Huayra الرياضي، العامل بمحرك AMG الخارق، فئة V12 بسعة 6 لترات، ينتج قوة 720 حصانا.





ومن باجاني أيضا، ضمت القائمة طراز Pagani Zonda الرياضي العامل بمحرك AMG الخارق، بسعة تصل إلى 7.3 لتر، ينتج قوة 547 حصانا.





من بعده، ضمت القائمة طراز من أستون مارتن، هو DBX، طرحته ماركته البريطانية بمحرك AMG فائق الأداء من مرسيدس، ينتج قوة 542 حصانا، بعزم دوران 516 لفة/قدم، بمعدل تسارع من صفر حتى 62 ميلا في الساعة خلال 4.5 ثانية.





ومن أستون مارتن أيضا، ضمت القائمة، طراز Vantage البريطاني الرياضي، العامل بمحرك AMG فئة V8 بسعة 4 لترات، ينتج قوة 503 أحصنة، بعزم دوران 505 لفات/قدم، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 3.6 ثانية.





ومن الموديلات الكلاسيكية، ضمت القائمة، طراز ميتسوبيشي AMG Galant موديل عام 1989، الذي طرح بمحرك AMG، بسعة 2 لتر، ينتج قوة 170 حصانا.





في ختام القائمة، جاء طراز Chrysler Crossfire SRT-6 من ماركة كرايسلر الأمريكية، موديل عام 2005، الذي طرح بمحرك AMG، بسعة 3.2 لتر، سوبرتشارج، ينتج قوة 330 حصانا، بعزم دوران 310 لفات/قدم.



