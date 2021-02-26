الإمارات والهند تبحثان سبل تعزيز التعاون والشراكة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحثت الإمارات والهند علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين وسبل تعزيز جوانب التعاون والشراكة في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في نيودلهي مع الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في الهند.



كما ناقش الجانبان التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مواجهة جائحة "كوفيد- 19" وسبل دعم الجهود العالمية المبذولة من أجل ضمان إيصال لقاحات الفيروس إلى الدول كافة.

واستعرض الجانبان مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، والشراكة بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما في المجالات كافة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الإماراتية الهندية، وحرص الإمارات بدعم ورعاية من قيادتها الرشيدة على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وأقام وزير الشؤون الخارجية في الهند مأدبة غداء تكريما للشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق.