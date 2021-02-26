بيتكوين والدولار والأسهم والسندات.. 4 في مهمة صعبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في عالم المال تتجه الأعين صوب الربح فقط، ما خلق تشتتا وهرولة نحو الأوعية الأكثر ربحا سواء كانت الوافد الجديد بيتكوين أو الدولار.

وخلال الأسبوع المنتهي، تأرجحت حركة أصحاب الأعمال والمستثمرين ما بين قوة الدولار وهبوط بيتكوين وبقيت الأسهم عند قمم جديدة، وأصبحت السندات النقطة المحورية للأسواق العالمية.

ولامس الدولار مستوى مرتفعا جديدا في 6 أشهر مقابل الين، وصعد من أدنى مستوى في 3 سنوات مقابل الأستراليني، مدعوما بصعود السندات الأمريكية.

وأصبحت السندات الحكومية، لاسيما الخزانة الأمريكية، النقطة المحورية للأسواق العالمية، بعد أن تحرك المتعاملون بقوة ليضعوا في الحسبان تشديدا نقديا في وقت مبكر عما أشار إليه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ونظراؤه.



وواصلت الأسهم الآسيوية موجة بيع عالمية، فيما تضررت الشهية للمخاطرة إذ يثير ارتفاع العوائد مخاوف بشأن التضخم. واستمرت عملات الأسواق الناشئة وتلك المرتبطة بالسلع الأولية الانخفاض الذي سجلته أمس الخميس، بينما استقرت العملات المشفرة بعد أن هوت أثناء الليل.

وارتفع مؤشر الدولار إلى 90.38، متمسكا بمكسب حققه أمس الخميس بواقع 0.2%، حين تعافى من خسائر بلغت 0.26% قبل عطاء سندات. وبذلك يكون المؤشر منخفضا أقل من 0.2% في الشهر، عقب مكسب 0.6% حققه في يناير/كانون الثاني.

ولم يطرأ على العملة الأمريكية تغير يُذكر عند 106.165 ين بعد أن لامست في وقت سابق 106.43 للمرة الأولى منذ سبتمبر/أيلول. وارتفع الدولار الأمريكي 2.8% منذ بداية العام الجاري بعد أول زيادة شهرية متعاقبة منذ منتصف 2018 مما وضع الين ضمن أسوأ العملات الرئيسية أداء في 2021.

والين والدولار كلاهما عملة ملاذ آمن تقليدية، لكن الين يميل للتراجع حين ترتفع العوائد الأمريكية بينما يميل الدولار للصعود.

وارتفعت عوائد السندات هذا العام بفضل توقعات بتحفيز مالي ضخم في ظل استمرار سياسة فائقة التيسير بقيادة الولايات المتحدة.

وعزز تسارع وتيرة التطعيم من كوفيد-19 عالميا أيضا رهانات على تحسن النشاط الاقتصادي والأسعار.

لكن في الأيام القليلة الماضية، تسارعت وتيرة زيادة عوائد السندات المُعدلة في ضوء التضخم، مما يشير إلى تنامي اعتقاد بأن البنوك المركزية ربما تحتاج إلى تقليص سياساتها فائقة التيسير، على الرغم من تبنيها خطاب يميل إلى التيسير النقدي.

عوائد السندات

وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات فوق 1.6% أثناء الليل للمرة الأولى في عام، بعد أن تلقى عطاء لأوراق مالية لأجل سبع سنوات بقيمة 62 مليار دولار طلبا ضعيفا.

وواصل الدولار الأسترالي تراجعه بعد أن تجاوز 0.80 دولار أمريكي أمس الخميس للمرة الأولى منذ فبراير/شباط 2018، لينزل 0.6% إلى 0.78195.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.4% إلى 0.7336 دولار أمريكي بعد أن بلغ 0.7463 دولار أمس الخميس وهو مستوى لم يسجله منذ أغسطس/آب 2017.

ونزل الدولار الكندي 0.1% إلى 1.2620 للدولار الأمريكي بعد أن تراجع عن أعلى مستوياته في 3 سنوات أمام العملة الأمريكية عند 1.2468 دولار كندي أثناء الليل.

وانخفض اليورو 0.2% إلى 1.21475 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في 7 أسابيع عند 1.22435 دولار أمس الخميس.

وظلت العملات المشفرة منخفضة بعد أن تراجعت أثناء الليل. وجرى تداول بيتكوين عند 46 ألفا و443 دولارا عقب انخفاضها 5% أمس الخميس، بينما جرى تداول الإيثر عند 1473 دولارا بعد أن نزلت 9%.