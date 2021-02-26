أسعار موديلات سيارات "كيا" في مصر.. تبدأ من 239 ألف جنيه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تضم السوق المصرية مجموعة متميزة من موديلات كيا الكورية الجنوبية 2021، من مختلف الفئات والقدرات، وبأسعار متنوعة.

ومن موديلات 2021 في مصر كيا بيجاس، الذي يتوفر منه بالأسواق، فئتان، الفئة الافتتاحية هي EX 2020 بسعر 239,900 ألف جنيه، وأعلى فئة هي هاي لاين 2020 بتكلفة 254,900 ألف جنيه، وفق موقع hatla2ee.





أما طراز كيا ريو، فيتوافر في مصر بثلاث فئات، الفئة الافتتاحية LX 2020 بسعر 284,900 ألف جنيه، وأعلى فئة هي هاي لاين 2020 بتكلفة 240 ألف جنيه.





وطراز كيا جراند سيراتو، الذي يتوفر منه بالأسواق، 7 فئات، الفئة الافتتاحية هي LX GRAND 2020 بسعر 300 ألف جنيه، وأعلى فئة هي فئة توب لاين 2020 بتكلفة 390 ألف جنيه.





وطراز كيا سيد ، الذي يتوفر منه بالأسواق، فئة وحيدة، هي LX GRAND بسعر 360 ألف جنيه.





من بعده، ضمت القائمة طراز كيا سبورتاج، الذي يتوفر منه بالأسواق، 13 فئة، الفئة الافتتاحية هي LX بسعر 394,900 ألف جنيه، وأعلى فئة هي TOPLINE+ 2021 بتكلفة 529,900 ألف جنيه.





وطراز كيا سورينتو، الذي يتوفر منه بالأسواق، 3 فئات، الفئة الافتتاحية هيPREMIUM 2020 بسعر 549,900 ألف جنيه، وأعلى فئة هي EXCLUSIVE بتكلفة 749,900 ألف جنيه.





في ختام القائمة، يأتي طراز كيا كارنفال، الذي يتوفر منه بالأسواق، فئة وحيدة، هي هاي لاين / 11 SEATS 2019 بسعر 1,650 مليون جنيه.



