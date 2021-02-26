تعرف على أعلى 90 سيارة بالأمان لعام 2021

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلن معهد التأمين الأمريكي لسلامة الطرق السريعة عن جوائز السلامة لـ 90 موديل مختلف هذا العام، وهي زيادة عن 64 موديل العام الماضي.

وقد حصلت 41 سيارة جديدة على ثاني أعلى جائزة سلامة من المعهد، مع تسجيل هذه السيارات لتقييمات جيدة في اختبارات التصادم الستة، وتسجيلهم لتقييمات جيدة أو مقبولة للمصابيح الأمامية.

من الفائزين بالجائزة هوندا سيفيك ونيسان سنترا وتويوتا كورولا وهيونداي سوناتا وفورد اسكيب وبي ام دبليو الفئة الثالثة واودي A4.

بينما حصل 49 موديل على أعلى جائزة سلامة من المعهد بتقييمات قوية لجميع اختبارات التصادم والمصابيح الأمامية على جميع الفئات، وقد تميزت السيارات الفاخرة بشكل خاص في هذه القائمة، مثل لكزس NX واودي A6 وكاديلاك XT6 وفولفو S60.

كما حصلت سيارات كيا K5 وتويوتا سيينا وهوندا اكورد وفورد اكسبلورر ومازدا CX-5 وآخرون على الجائزة الحصرية.