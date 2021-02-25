أبرز 10 سيارات سباق من ماركات بورشه وفيراري.. وحوش فورمولا 1 ولومان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبرز ماركات السيارات المصنعة لموديلات رياضية، فيراري و بورشه، سبق لهما تقديم موديلات استثنائية شاركت بالسباقات عبر تاريخهما الحافل.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز السيارات التي طرحتها الماركتين للمشاركة في سباقات السيارات المختلفة.

وبدأ الموقع بأفضل 5 سيارات سباقات طرحتها بورشه عبر تاريخها، ومنها موديل Porsche 911 Carrera RSR الذي يتوفر بمحرك بسعة 2.8 لتر ينتج قوة 280 حصان وتصل سرعته القصوى لـ170 ميل في الساعة.







وموديل بورشه الرياضي القوي، الذي شارك في سباقات لو مان 24 ساعة في حقبة السبعينيات، وهو طراز Porsche 917k العامل بمحرك ينتج قوة 630 حصان وتصل سرعته القصوى لـ225 ميل في الساعة.





من بعده، ضمت القائمة موديل بورشه Porsche 956 الرياضي، الذي طرح بمحرك بسعة 2.6 لتر، ينتج قوة 635 حصان، تصل سرعته القصوى لـ225 ميل في الساعة.





ثم موديل بورشه Porsche 959، الذي طرح للمشاركة في أبرز سباقات الرالي، في عام 1986، وتوفر بمحرك توربيني بسعة 3.2 لتر ينتج قوة 400 حصان.





واختتم الموقع قائمة أبرز سيارات السباق التي طرحتها بورشه، بطراز Porsche 935 Turbo، الذي شارك في سباقات لومان 24 ساع عام 1979، وعمل بمحرك ينتج قوة 845 حصان.





من بعدها، انتقل الموقع لرصد أبرز السيارات الرياضية التي طرحتها ماركة فيراري، وشاركت بها في أبرز السباقات عبر تاريخها، ومنها طراز فيراري الكلاسيكي Ferrari 250 TR الذي طرح في عام 1957 ويعمل بمحرك V12 ينتج قوة 300 حصان.





وطراز فيراري الرياضي، Ferrari 312T الذي سبق له المشاركة في 27 سباق مختلف، ويعمل بمحرك بسعة 3.0 لتر ينتج قوة 480 حصان، تصل سرعته القصوى لـ 180 ميل في الساعة.





ضمت القائمة أيضا من أبرز موديلات فيراري التي شاركت في سباقات السيارات موديل Ferrari 250 GTO، الذي طرح بمحرك بسعة 3.0 لتر ينتج قوة 296 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 175 ميل في الساعة.





من بعده، ضمت القائمة، طراز Ferrari 166MM، الذي طرح بمحرك v12 بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 138 حصان، تصل سرعته القصوى لـ137 ميل في الساعة.





في ختام القائمة، جاء طراز فيراري Ferrari F2002 الذي شاركت به الماركة الإيطالية في أبرز سباقات السيارات بفورمولا 1، يعمل بمحرك V10 بسعة 3.0 لتر ينتج قوة 835 حصان.



