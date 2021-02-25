موجز ”الخليج 365” للسياحة.. إجراء "طيران الإمارات" وعروض لوفتهانزا

أعلنت فلاي دبي إطلاق رحلاتها لكلوج نابوكا برومانيا، بواقع رحلتين أسبوعيا بين مطار دبي الدولي ومطار أفرام إيانكو الدولي كلوج، من 20 مارس المقبل.

محمد يوسف

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