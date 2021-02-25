موجز ”الخليج 365” للسياحة.. إجراء "طيران الإمارات" وعروض لوفتهانزا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.
وقعت طيران الإمارات وهيئة الصحة بدبي، مذكرة تفاهم للتحقق الرقمي من سجلات المسافرين الطبية الخاصة باختبارات ولقاحات "كوفيد-19".
تعتزم شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران تقديم عروض سياحية جديدة لعملائها.
أعلنت فلاي دبي إطلاق رحلاتها لكلوج نابوكا برومانيا، بواقع رحلتين أسبوعيا بين مطار دبي الدولي ومطار أفرام إيانكو الدولي كلوج، من 20 مارس المقبل.
طالبت وزارة النقل الأمريكية إدارة الطيران الفيدرالية بتحسين عمليات التدقيق بالطائرات الجديدة لتحديد المخاطر المحتملة وتجنب الحوادث.
فازت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بجائزة الإمارات تبتكر 2021 عن مشروع "السفر الذكي".