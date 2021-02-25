عروض الشراء النقدي والتقسيط على سيارة انفينيتي QX50

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة على سيارات انفينيتي 2020 لفترة محدودة، وتمتع بخمس سنوات من خدمات راحة البال على انفينيتي QX50 موديل 2020 عند الشراء النقدي.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

انفينيتي QX50 موديل 2020

مميزات العرض:

– عرض السعر النقدي: 166,900 ريال (شامل قيمة الضريبة المضافة) 5 سنوات ضمان ممتد غير محدود الكيلومترات

5 سنوات صيانة دورية (أو 100 ألف كلم) أيهما يأتي أولاً

5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق – عروض التمويل: عرض ادفع 50% الآن – 50% بعد سنتين

عرض بدون دفعة أولى

عروض تمويل حتى 60 شهر لمعرفة تفاصيل أكثر عن انفينيتي من أسعار وعروض وأماكن الفروع وساعات العمل ولتجربة السيارات، يسعدنا تواصلكم مع الوكيل المحلي “شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة” مباشرة عبر الرابط: https://bit.ly/3qnHP8y

صورة العرض: