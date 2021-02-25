بيجو تكشف عن شعار جديد للعلامة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمر بيجو بتغيرات عميقة حالياً في توجه واستراتيجية العلامة بعد اندماج فيات كرايسلر وبيجو ستروين لتكوين مجموعة ستيلانتس، مع إعلان الشركة عن تحديث شعارها للمرة الـ 11 على مدار تاريخها.

بجانب الشعار المحدث، وعدت بيجو بخدمات أفضل في الوكالات والمواقع الرسمية للعلامة لتوفير تجربة تسوق إلكترونية مرضية للعملاء.

كما تنوي بيجو رفع مستويات الجودة والفخامة في موديلاتها مع استهدافها لشرائح سوقية جديدة بموديلات مثل 308 هاتشباك 2021.

وصرح رئيس بيجو بريطانيا، جولي ديفيد: “تحديث الشعار وهوية العلامة هما تطورات محورية لأي شركة.. ويعكس الشعار الجديد مجال موديلاتنا المحدثة وفلسفتنا الجديدة المتمحورة حول اقتناص اللحظة الحاضرة”.