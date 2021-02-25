طريقة الحفاظ على فرامل السيارة من الأعطال وإطالة عمرها الافتراضي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر المكابح (الفرامل) من أهم عناصر الأمان والسلامة في السيارات، حيث أنها الجزء الرئيسي المسؤول عن تخفيف السرعة وإيقاف السيارة حال التعرض إلى أي موقف طارئ أثناء القيادة على الطرق.

وفي حال تعرض هذا الجزء الهام إلى الأعطال فإنه يسبب تهديد كبير لأمن وسلامة الركاب، ويعرض السيارة لخطر الحوادث، لذا نقدم لكم اليوم عدد من النصائح الهامة للحفاظ على المكابح من التلف والأعطال وإطالة عمرها الافتراضي، وهي كما يلي:

– يجب عدم إهمال الصيانة الدورية لمنظومة المكابح، ومنها فحص زيت الفرامل بشكل منتظم والقيام بتزويده في حال النقصان.

– يجب عدم الضغط المتواصل والمتكرر على دواسة المكابح في حال السير في المنحدرات، والقيادة على السرعات البطيئة.

– فحمات المكابح لها عمر افتراضي مثل أي جزء في السيارة، لذا يجب تغيير الفحمات في حال تلفها أو انتهاء عمرها الافتراضي

– يجب ترك مسافة كافية بين سيارتك والسيارة الأمامية أثناء القيادة على الطرق، حتى لا تضطر إلى الضغط المتكرر على المكابح.

– فحص قرص الفرامل (الهوبات) بصورة منتظمة للتأكد من عدم تأكلها أو اعوجاجها.

– عدم الاندفاع بقوة عند الاقتراب من الإشارات المرورية أو المنحنيات، كي لا تضطر إلى الضغط بقوة على المكابح بشكل متكرر.

– عدم غسل السيارة بعد الانتهاء من السير لمسافة طويلة والانتظار حتى تبرد، لأن قرص الفرامل والفحمات تكون ساخنة، وتعرضها للمياه أثناء الغسل وهي ساخنة يؤدي إلى اعوجاج قرص الفرامل وتلف الفحمات.

– عدم خرط أقراص الفرامل أكثر من مرة في حال تعرضها للاعوجاج، حتى لا تعرض منظومة المكابح للخطر.