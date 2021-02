مميزات لكزس IS 2021 فيس ليفت في السعودية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وصلت لكزس IS 2021 فيس ليفت إلى السعودية مؤخراً لدى وكيلها عبداللطيف جميل، ونستعرض فيما يلي أبرز مميزات السيدان اليابانية.

تصميم ديناميكي جذاب

تتميز لكزس IS بتصميم خارجي بسيط وعصري، حيث نرى من الخارج خطوط انسيابية تزيد من ديناميكية التصميم، بالإضافة إلى شبك أمامي ثلاثي الأبعاد جديد مع الأضواء الأمامية من نوع” LED” المدمج فيها أضواء الإضاءة النهارية مع الخطوط الانسيابية الرائعة، وفي الخلف حصلت السيارة على مصدات خلفية أكثر أناقة، ومصابيح خلفية معاد تصميمها تتصل ببعضها بشريط ضوئي رفيع.

داخلية فخمة مريحة

حرصت لكزس على تزويد السيدان الفخمة بكافة تفاصيل الراحة بداية من المساحة الواسعة وصولاً إلى المقاعد الأمامية تمكنك من تعديلها بأنماط مختلفة مع انظمة التسخين والتبريد والتدليك، ولم تغفل الشركة اليابانية عن تفاصيل الفخامة، فنرى في الداخل الخشب الأنيق والجلود الفاخرة مع الخياطة المتناسقة، هذا بالإضافة الى شاشة النظام الترفيهي اللمسية مقاس 10.3 بوصة أقرب إلى السائق بمقدار 76 مم والتي تدعم كلاً من أندرويد أوتو وآبل كاربلاي، ويمكن اقرانها بنظام صوتي مارك ليفنسون بـ 17 مكبر صوت.

تقنيات الأمان المتقدمة

من ناحية الأمان، حصلت 2021 IS على على العديد من أنظمة الأمان ومساعدة السائق والتي تتضمن:

المرايا الجانبية مجهزة بحساس النقاط العمياء

مثبت سرعة

وسائد هوائية أمامية وجانبية وللركب للسائق والراكب الأمامي، وستائر هوائية جانبية

نظام مساعد البقاء في المسار

نظام قراءة قياس ضغط الإطارات (للإطارات الأربعة)

حساسات أمامية وخلفية

مثبت السرعة النشط مع نظام حماية ما قبل الاصطدام

كاميرا للرجوع الخلفي

خيارات متعددة للمحرك

تستمد IS 300 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات توربو سعة 2 لتر بقوة 241 حصان و349 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات يتميز بنظام ذكاء اصطناعي متطور من G-force يراقب قيادتك لتحديد أفضل اختيار للنقلات، كما تتوفر بمحرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 260 حصان وعزم دوران 320 نيوتن.متر يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات.

وأخيراً تستمد IS 350 قوتها من محرك V6 سعة 3.5 لترًا بقوة 311 حصانًا وعزم دوران يبلغ 379 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي ونظام دفع خلفي لتتمكن من التسارع من 0 إلى 96 كم/س في 5.6 ثانية.

هذا والجدير بالذكر أن لكزس IS 2021 تتوفر عند وكيلها الحصري بالمملكة العربية السعودية، عبداللطيف جميل كما ذكرنا آنفاً، بالإصدارات التالية شاملة الضريبة:

IS 300 AA إليجنت بسعر 180,000 ريال

IS 300 BB إكسيلانس بسعر 202,200 ريال

IS 350 CC اليت 209,300 ريال

IS 350 F سبورت 239,100 ريال

