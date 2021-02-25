نيسان مكسيما 2021 مواصفات ومعلومات وأسعار+عرض خاص Nissan Maxima

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تأتي نيسان مكسيما 2021 على هيئة سيدان رياضية كاملة الحجم لدى وكالة بترومين، حيث تمتاز بقوة محركها العالية مع رقي تصميمها الخارجي والداخلي، فدعونا نتعرف على أبرز مواصفاتها وأسعارها.

الخارجية

تتميز مكسيما 2021 بخارجية انسيابية تحمل العديد من المزايا القياسية، والتي تتضمن كل من مصابيح LED نهارية وأمامية مع نظام تحكم أوتوماتيكي، مصابيح ضباب، فتحات تهوية كرومية، مرايا جانبية كهربائية ومدفأة ذات شارات إنعطافات وخاصية التعتيم الذاتي، بالإضافة إلى وجود سقف بانورامي مع خاصية الفتح والغلق بلمسة واحدة.

وفي الخلف حافظت السيارة على نفس الخطوط الانسيابية مع مصابيح خلفية أنيقة، عادم رباعي، مشتت هواء رياضي، بالإضافة إلى توفير عجلات 19 إنش بلاتينوم اختيارية.

الداخلية

حرصت نيسان على تزويد السيارة بكافة عوامل الرفاهية والفخامة، فنرى كسوة أنيقة لكل من المقاعد ولوحة القيادة، بجانب زخرفات على المقاعد ذات نمط ماسي مع تطريز برتقالي اللون متعاكس مع الجلود المستخدمة في الداخلية، إضافة لمقود مزدوج اللون ولمسات برونزية مع عدادات رقمية جديدة وألواح أبواب من مواد مميزة جديدة تزيد من مدى الرفاهية والفخامة الداخلية.

أما عن التقنيات فهناك هناك شاشة 8 بوصة ذات مفاتيح لمسية لنظام NissanConnect الترفيهي المعلوماتي مع نظام ملاحة ودعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو الاتصال بالهاتف عبر البلوتوث مع دعم الأوامر الصوتية، شاشة عدادات لعرض معلومات السيارة قياس 7 إنش، وجود خيار لنظام صوتي فاخر من Bose مع 11 مكبر صوت بجانب نظام ذكي لحجب الضوضاء الخارجية، هذا بالإضافة إلى العديد من المميزات مثل فتحة سقف بانورامية ومقبض ناقل مكسو بالجلد مع تطريزات بيضاء أنيقة.

التقنيات

حصلت نيسان مكسيما على حزمة درع السلامة 360 لنيسان والتي تتضمن عدد كبير من أنظمة الأمان ومساعدة السائق مثل نظام الكبح الأوتوماتيكي للطوارئ مع رصد المشاة، نظام كشف النقطة العمياء، التحذير من مغادرة المسار، مصابيح عالية أوتوماتيكية، التحذير من السيارات العابرة في الخلف، التحذير من الاصطدامات الخلفية والأمامية قبل وقوعها، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات والتنبيه عند امتلائها مع مثبت سرعة متكيف والتعرف على اللافتات المرورية.

المحرك

تتمتع نيسان مكسيما 2021 بمحرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 300 حصان وعزم دوران يبلغ 354 نيوتن.متر متصل بناقل حركة CVT ونظام دفع أمامي مع قدرة على التسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة خلال 6 ثواني.

أسعار الفئات بالضريبة

مكسيما S ويبلغ سعرها 128,790 ريال

مكسيما SV ويبلغ سعرها 144,890 ريال

مكسيما SR ويبلغ سعرها 169,040 ريال

الجدير بالذكر أن نيسان مكسيما 2020 متوفرة حالياً بعرض خاص لدى وكالة بترومين مستمر حتى 31 مارس 2021، حيث يمكنك شرائها نقداً مقابل 100,990 ريال بدون احتساب الضريبة، مع إتاحة عرض تمويل يشمل سنة تأمين مجاني وسنتين تقسيط بدون مرابحة و3,000 ريال باقة عناية السيارة مجاناً و4 سنوات صيانة مجانية وكذلك 5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق.