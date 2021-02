لوسيد ستطرح 6 موديلات جديدة منهم SUV وبيك أب وكوبيه

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة لوسيد موتورز عن خططها لطرح 6 موديلات كهربائية بحلول 2030: إير سيدان وجرافيتي SUV وكوبيه فاخرة وبيك أب وسيارتين سيدان وSUV جديدتين.

كما تهدف لوسيد لرفع سعتها الإنتاجية إلى نصف مليون سيارة خلال العقد الحالي.. وبالنسبة للموديلات نفسها، فقد تمثل منافسة مباشرة لتيسلا موديل 3 و Y ورودستر.

ولكن لوسيد نفسها لا تعتبر تيسلا منافستها الرئيسية، وتضع نصب عينيها موديلات مرسيدس سي كلاس واودي Q5 وبي ام دبليو الفئة الرابعة.

وتتوقع إير بيع 20,000 سيارة خلال 2022، جميعهم سيارات إير سيدان، مع ارتفاع المبيعات إلى 49,000 سيارة في 2023، منهم 36,000 سيارة إير و12,000 جرافيتي SUV، ويرتفع الرقم إلى 135,000 سيارة مباعة متوقعة في 2025، ثم 251,000 سيارة خلال 2026.

