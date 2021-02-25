"شركات التكنولوجيا" تذهب فرحة الأسهم الأمريكية بانحسار البطالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بالرغم من انحسار طابور البطالة، إلا أن بداية الأسهم الأمريكية على تراجع، بضغوط أداء شركات التكنولوجيا.

وفتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على تراجع اليوم الخميس، مع استمرار الضغوط على شركات التكنولوجيا ذات الثقل في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما أظهرت البيانات انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أكثر من المتوقع.



ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 5.92 نقطة بما يعادل 0.02% إلى 31955.94 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 9.63 نقطة أو 0.25% ليسجل 3915.80 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 85.33 نقطة أو 0.63% إلى 13512.64 نقطة.



وأمس الأربعاء، ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام الجلسة، بعد تصريحات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي هدأت مخاوف التضخم، ما دعم انحسار عمليات البيع في شركات التكنولوجيا. ودعم أسعار الأسهم أمس.

وأبلغ باول المشرعين، أمس الأربعاء، أن تحقيق أهداف البنك المركزي لمعدل التضخم قد يستغرق أكثر من 3 سنوات، في مؤشر على أن مجلس الاحتياطي يعتزم التغاضي عن أي طفرة في الأسعار عقب الجائحة والإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة طويلة.

تراجع طلبات إعانة البطالة أكثر من المتوقع



تقدم عدد أقل من الأمريكيين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي وسط انخفاض في إصابات كوفيد-19، لكن توقعات سوق العمل للمدى القريب تشوبها الضبابية بعد عواصف شتوية ألحقت أضرارا بالغة بمناطق من جنوب الولايات المتحدة منتصف الشهر الحالي.



وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن إجمالي طلبات إعانة البطالة المقدمة للمرة الأولى تراجع إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 730 ألفا للأسبوع المنتهي في 20 فبراير/ شباط الجاري، مقارنة مع 841 ألفا في الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 838 ألف طلب في أحدث أسبوع.

ورغم تراجع الطلبات عن ذروة 6.867 مليون القياسية المسجلة في مارس/آذار الماضي عندما بلغت الجائحة الشواطئ الأمريكية، فإنها تظل فوق ذروة 665 ألفا المسجلة إبان الركود الكبير بين 2007 و2009.