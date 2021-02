لاندروفر ديفندر V8 موديل 2022 ينطلق رسمياً بقوة 518 حصان

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لاندروفر عن إصدار ديفندر V8 الجديد بمحرك 5.0 لتر بسوبرتشارجر بقوة 518 حصان وعزم دوران 625 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات ودفع رباعي.

هذا هو الإصدار الرائد الأكثر قوة في مجال ديفندر، ويسمح المحرك الجديد بتسارع ديفندر V8 فئة البابين من الصفر إلى 100 كلم\س في 5.2 ثانية بسرعة قصوى 240 كلم\س، مع العلم أن الإصدار سيتوفر في فئة الأربعة أبواب كذلك.

ولا تقتصر التعديلات على المحرك، حيث حصلت السيارة على تحديثات معتبرة لأنظمة التعليق والتوجيه لتحسين الثبات أثناء القيادة على التضاريس الوعرة، كما يتميز بنظام عادم رباعي وجنوط 22 إنش جديدة وداخلية أكثر فخامة.

ومن المتوقع أن يبدأ سعر لاندروفر ديفندر V8 نسخة البابين من 85,000 دولار – 318,000 ريال، ونسخة ديفندر V8 بأربعة أبواب من 90,000 دولار – 337,000 ريال قبل الضرائب.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin