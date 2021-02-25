هل يلزم تعبئة النموذج الطبي لتجديد رخصة القيادة؟ “المرور” يجيب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المواطنين بشأن شروط وخطوات تجديد رخصة القيادة.

وتساءل المواطن قائـلًا: “أريد تجديد رخصة القيادة، ما المطلوب لتجديدها؟”، وأجابت إدارة المرور عبر تويتر موضحة أنه لتجديد رخصة القيادة يجب سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الطبي ثم مراجعة قسم المرور بمدرسة القيادة والتقدم بالطلب، وعن تعبئة النموذج الطبي فلا يلزم لأن نتيجة الفحص الطبي تُرسل تلقائيًا لأنظمة المرور.