طيار سعودي يوضح خطوات تعامل الطيارين حال تعطل محركات “بوينغ 777”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أوضح الكابتن طيار عبدالله الغامدي عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الطريقة التي يتعامل بها الطيارين حـال وقوع حوادث مفاجئة تُسبب تعطل أو نشوب حريق في أحد محركات الطائرة أثناء تحليقها في الجو.

وبيّن في مقطع الفيديو أن الخطوة الأولى في حال حدوث حريق بأحد المحركات وسماع الطيارين جرس إنذار محدد، هي إطفاء المحرك على الفور بعد التأكد من المحرك الذي وقع به العطل حتى لا يتم إطفاء المحرك السليم بالخطأ، وتتمثل الخطوة الثانية في العمل على إخماد الحريق بالمحرك بواسطة أنظمة الإطفاء الذاتي.

وأضاف أنه يتم عزل المحرك تماماً بعد ذلك عن الطائرة بقطع الوقود وزيوت الهيدروليك والهواء المضغوط عنه، بحيث يصبح كتلة معدنية معلقة ومعزولة على جناح الطائرة لا تشكل أي خطورة، مشيرًا إلى أن الطائرة قادرة على مواصلة الطيران بأمان بمحرك واحد باستخدام الدفة العمودية الخلفية لمقاومة دفع المحرك، وذلك لحين تنفيذ الهبوط الاضطراري في المطار الملائم لحجم الطائرة.

ويأتي ذلك الفيديو بعد أن أوصت “شركة بوينغ” خلال اليومين الماضيين وقف رحلات طائرات ‏”بوينغ 777″ لحين إجراء فحوصات‎ على محركات هذا النوع من الطائرات، وذلك جرّاء الحوادث الأخيرة التي تعرضت لها ثلاث طائرات من هذا الطراز بسبب تعطل محرك إحداها واشتعال النيران فيه بعد مغادرتها مطار ‏دنفر الدولي في الولايات المتحدة، مما أدى إلى تناثر أجزاء ‏منه في أحد الأحياء السكنية.