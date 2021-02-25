كم تبلغ تكلفة طلاء السيارات؟.. إليك روشتة اقتصادية ومعمرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الطلاء الجديد، من الإجراءات التي يتبعها مالك السيارة في حالة رغبته في تجديد مظهرها الخارجي.

كما أن البعض يضطر إلى الطلاء عند تعرض الهيكل الخارجي للسيارة لحالات قشط أو اصطدام قوي لكن كيف يمكن تحديد تكلفة طلاء السيارة؟، الإجابة في التقرير التالي..

كشف موقع "كار أند درايفر"، ضمن تقرير متميز، عن القيمة الفعلية لتكلفة طلاء السيارة، والتي ذكر أنها تختلف باختلاف فئة السيارة، ما إن كانت سيدان تقليدية، أو SUV أو كانت شاحنة.

وذلك لأن للطلاء استعدادت تمهيدية يجب القيام بها قبل عملية الطلاء الفعلية للسيارة، وهذه الاستعدادات التمهيدية للطلاء تختلف من سيارة لأخرى، وتؤثر على نوع الطلاء نفسه.





وللحصول على عملية طلاء ناجحة، نصح موقع "كار أند درايفر"، بإستخدام أنواع طلاء مضمونة، توفر على السائق النفقات في المستقبل، حيث كشفت دراسة أجراها موقع رصد الإنفاقات CostHelper، أن عملية إجراء طلاء رخيص للسيارة تتكلف 566 دولارا في المتوسط.

و لمعالجة آثار هذه العملية، ينفق السائق في المستقبل ما يتراوح بين 1000 و 35000 ألف دولار، لما تسببه عملية الطلاء الرخيص من أضرار لسيارته.

كما وثقت الدراسة أن عملية إجراء طلاء للسيارة بطريقة صحيحة ومضمونة لا تتكلف أقل من 2500 دولار في المتوسط.





ومن القرارات أيضا التي يجب تحديدها عند القيام بإعادة طلاء السيارة، هو تحديد المكان المناسب الذي يلزم إجراء إعادة الطلاء به، فقد لا يحتاج السائق لإعادة طلاء السيارة بالكامل، وفي هذا الشأن كشف "كار أند درايفر"، عن أن تكلفة إعادة طلاء مناطق الغطاء الأمامي للسيارة إلى جانب الأبواب، وهما المنطقتان الأكثر عرضة لتلف الطلاء، يتكلفان في المتوسط ما يتراوح بين 200 و 1000 دولار لإعادة طلائهم بأجود أنواع الطلاء.

وكان آخر ما نصح به الموقع عند القيام بإعادة طلاء سيارة، هو عدم إجراء عملية الطلاء على مناطق متضررة بالهيكل سواء بسبب تجريح أو قشط أو بسبب الصدأ، فهنا يلزم أولا معالجة الهيكل أو استبداله ثم القيام بالطلاء.



