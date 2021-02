افتتاح أحدث فروع SFL للتمويل التأجيري في الرياض “الخدمات والعروض+19 صورة”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد النجاحات الكبيرة التي حققها، وما شهدته منتجاته من إقبال واسع من قبل العملاء في المملكة العربية السعودية، قام السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري SFL بافتتاح فرعه الجديد بطريق خريص – الرياض للتوسع في خدمة المواطنين والمقيمين، ليكون فرعه الثالث بعد فروع جدة والدمام.

واستطاعت الشركة أن تحظى بثقة العديد من العملاء على مدار سنوات خدمتها في السوق السعودي، كما استطاعت أن تبني جسر الثقة مع العملاء بفضل عروضها المميزة على العديد من السيارات المختلفة.

وقدمت SFL مؤخراً مجموعة من العروض المميزة تشمل سيارات العلامات التالية:

لكزس

مرسيدس

بي ام دبليو

كاديلاك

جاكوار

اودي

لاندروفر

بورش

مازيراتي

فورد

نيسان

ام جي

شيفروليه

جي إم سي

وتتوفر العروض بمميزات عديدة هي كما يلي:

معدل النسبة السنوي يبدأ من 4.7%

بدون دفعة أولى

بدون تحويل راتب

دفعة أخيرة تصل إلى 40%

إمكانية تقسيط الدفعة الأخيرة على 3 سنوات

هذا واستطاعت SFL أن تلبي الاحتياجات المالية للعملاء في المملكة العربية السعودية، وقد بدأت نشاطها في منتصف عام 2012، ومنذ ذلك الوقت وهي تسعى لأن تكون أحد أهم الجهات التمويلية في سوق التمويل التأجيري في المملكة، عن طريق تقديم أفضل الحلول التمويلية للأفراد والشركات والمؤسسات، وعلى يد خبراء متميزين.

يذكر بأن SFL هي شركة سعودية بالكامل تحرص أن تكون جميع منتجاتها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث أن البنك الفرنسي كريدي أجريكول الذي كان مستثمراً فيها تخارج من السوق السعودي وباع حصته منها خلال العام الماضي.

