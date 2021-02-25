6 خطوات لاستخدام رافعة السيارة باحترافية وأمان

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يضطر قائدي السيارات أحياناً إلى تغيير أحد الإطارات، وهو ما يتطلب رفع السيارة عن الأرض باستخدام رافعة عادية في حال عدم امتلاك رافعة هيدروليكية.

ويعد استخدام رافعات السيارات من الأمور البسيطة بشكل عام، لكن لعدم دراية بعض السائقين بكيفية استخدام الرافعة بشكل صحيح وآمن مما يمثل خطورة على السائق، نقدم لكم اليوم الطريقة الأنسب لاستخدام رافعة السيارة باحترافية مع الحفاظ على إجراءات السلامة، فقط اتبعوا الخطوات التالية.

1- إيقاف السيارة في مكان آمن، وذلك لاستخدام الرافعة دون قلق من سير السيارات بالطريق، والتأكد من صلابة الأرضية لدعم ثبات الرافعة.

2- تأمين إيقاف حركة السيارة جيداً، حيث يجب غلق المحركة قبل استخدام الرافعة، كما يجب شد فرامل اليد.

3- تحديد المكان المخصص لوضع الرافعة أسفل السيارة، حيث أن كل سيارة لها مكان مخصص أسفلها لتثبيت الرافعة، مع ملاحظة أن كل سيارة لها 4 مناطق تتمركز بها الرافعة، وهي بالقرب من كل إطار من إطارات السيارة الأربع.

4 – توصيل مقبض الرفع بالرافعة بشكل صحيح، وتختلف طريقة توثيق مقابض الرفع باختلاف نوع وطراز الرافعة نفسها، وللتأكد من ذلك ينصح بالرجوع لكتيب السيارة.

5 – لرفع السيارة للأعلى قم بإدارة مقبض الرفع بإتجاه عكس عقارب الساعة بهدوء حتى ترتفع الإطارات عن الأرض بمساحة مناسبة لتغيير الإطار التالف.

6 – بعد الانتهاء من تغيير الإطار وربط المسامير جيداً، قم بإنزال السيارة عن طريق لف مقبض الرفع مع اتجاه عقارب الساعة بهدوء وبطء حتى تلمس الإطارات الأرض.