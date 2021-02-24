قائمة أبرز ماركات "ستيلانتس" العملاقة.. تضم "جيب" و"دودج" و"مازيراتي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مجموعة Stellantis، تكونت في يناير 2021، وتحت مظلتها تضم مجموعات PSA وفيات كرايسلر.

إلى جانب جنرال موتورز و فولكسفاجن، تكونت مجموعة جديدة من كبرى مجموعة شركات السيارات التي تضم مجموعة كبيرة من أبرز ماركات صناعة السيارات، هي مجموعة Stellantis، التي تكونت في يناير/كانون الثاني 2021، وتحت مظلتها تضم مجموعات PSA وفيات كرايسلر.

وجمع موقع "هوت كارز" ضمن قائمة، أبرز الموديلات التي تجتمع تحت مظلة مجموعة Stellantis من شركات السيارات، والتي يصل عددها إجماليا لـ 18 ماركة سيارات مختلفة.

ومن أبرز هذه الماركات، ماركة Lancia البريطانية الشهيرة المصنعة للسيارات الرياضية عالية الأداء، والتي تأسست عام 1906.





وضمن مجموعة Stellantis، أصبحت ماركة "دودج" الأمريكية من الماركات البارزة التابعة لها، والتي ستعمل Stellantis لطرح موديلات كهربائية للمرة الأولى ضمن هذه الماركة.





من بعده، كشفت القائمة عن ماركة Abarth، وهي الماركة التي تطرح ضمنها النسخ الاقتصادية من ماركة فيات الإيطالية، وتعتبر حاليا من أبرز الموديلات التابعة لمجموعة Stellantis.





ومن أقوى الماركات التي أصبحت تابعة لماركة Stellantis، ماركة "سيتروين" الفرنسية، وهي من الماركات التي تعتمد عليها مجموعة Stellantis بشكل أساسي في المستقبل لتعزيز مكانتها.





وتضم مجموعة Stellantis حاليا، ماركة "موبار" الأمريكية التابعة لماركة "كرايسلر"، وهي ماركة متخصصة في تصنيع السيارات عالية الأداء، وتصنع هذه الماركة محركات عالية الأداء لماركات دودج.





من بعدها، ضمت القائمة ماركة ألفا روميو الإيطالية، التي تعتبر من أبرز الماركات التي أصبحت حاليا ضمن أبرز الماركات التابعة لمجموعة Stellantis.





وماركة جيب الأمريكية، أصبحت حاليا من الماركات الأبرز التابعة لمجموعة شركات السيارات Stellantis، وهي من الماركات التابعة في الأصل لمجموعة فيات كرايسلر.





وفي ختام القائمة، جاء من أبرز الماركات التابعة حاليا لمجموعة شركات Stellantis، ماركة مازيراتي الإيطالية المصنعة للسيارات الرياضية الخارقة.



