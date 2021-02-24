نيسان باترول 2021 مواصفات ومعلومات وأسعار+عرض خاص Nissan Patrol

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – قدمت نيسان باترول 2021 عبر الوكيل بترومين، وهي بالطبع واحدة من أفضل سيارات فئة SUV الكبيرة رباعية الدفع، والتي تجمع بين الأداء الفائق داخل المدينة وعلى الطرق الوعرة مع مستويات عالية من الراحة والرفاهية.

التصميم الخارجي

تتمتع باترول 2021 بتصميم خارجي قوي مع شبك V-motion الأمامي الذي أصبح يتخذ تصميماً جديداً خاصاً بالـ SUV. وتساهم مصابيح LED الأمامية الجديدة السهمية الشكل والشبك المعاد تصميمه في إبراز واجهة “باترول” الأمامية وزواياها الجذابة.

كذلك، تتخذ المصابيح الخلفية شكلاً سهمياً وتندمج بكل سلاسة بلوحة الكروم الكبيرة ومؤشرات الانعطاف الجانبية الخلفية المتسلسلة مع جناح خلفي وخُطاف حلقة القطر بالمركبة في الخلف مما يعطي السيارة مظهر قوي يبرز شخصيتها.

الداخلية

تتمتع الاس يو في العائلية بمقصورة تسع السيارة لـ 8 ركاب مع العديد من لمسات الفخامة والأناقة مع مقاعد جلدية ومقعد سائق قابل لضبط الارتفاع يتحرك آلياً بثمانية اتجاهات مع ذاكرة، بجانب المقاعد أمامية التي تأتي بخاصية التحكم في المناخ، مع جيوب خلفية بالمقعد الأمامي.

أما عن التقنيات فهناك شاشتين الأولى شاشة نظام معلوماتي ترفيهي قياس 8 إنش بالإضافة إلى شاشة عدادات قياس 7 إنش، مع نظام صوتي بوز متميز بـ 13 مكبر صوت، ودون أن ننسى وجود مبرد كبير الحجم يسع 6 علب ذات سعة 600 ملم، وهو ما يمكن الوصول له من الصف الأول أو الثاني من المقاعد.

الأمان

تتوفر نيسان باترول 2021 بالعديد من أنظمة السلامة والتي تشتمل على:

وسائد هوائية جانبية وستائرية للسائق والراكب

نظام المكابح المانعة للانغلاق

نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة

نظام تحذير المناطق العمياء الذكي

نظام التحذير قبل التصادم الأمامي

نظام التدخل الذكي في المناطق العمياء

نظام التدخل الذكي لمنع التصادم الخلفي

بالإضافة إلى أنظمة مساعدة سائق مثل:

آلية المساعدة بتثبيت إيقاف المركبة على المنحدرات مع نظام التحكم عند نزول المنحدرات وميزة إلغاء SW

نظام التحكم الهيدروليكي بحركة الهيكل

نظام الفرملة الطارئة الذكي مع خاصية استشعار المارة أمام السيارة

نظام التدخل الذكي لمنع مغادرة حارة السير

مساعد لشعاع الإضاءة الأمامي العالي

حساسات ركن أمامية وخلفية

شاشة الرؤية الشاملة الذكية مع خاصية اكتشاف الأجسام المتحركة

نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات

نظام التحذير الأوتوماتيكي عند استشعار الخطر

نظام فتح أقفال الأبواب عند استشعار اصطدام محتمل

نظام منع تشغيل المحرك والإنذار

المحركات

تستمد باترول قوتها من خيارين من المحركات، الأول محرك V6 سعة 4.0 لتر يولد قوة 275 حصان و394 نيوتن.متر من عزم الدوران، والآخر V8 سعة 5.6 لتر في الفئة الأعلى يولد قوة 400 حصان و 560 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويأتي كلا المحركين مع نظام دفع كُلي وناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات.

أسعار الفئات بالضريبة

باترول XE V6 سعرها: 197,440 ريال

باترول SE V6 T-2 سعرها: 227,640 ريال

باترول SE تيتانيوم سعرها: 243,900 ريال

باترول SE V6 سعرها: 267,130 ريال

باترول LE V8 سعرها: 360,050 ريال

الجدير بالذكر أن نيسان باترول 2021 متوفرة حالياً بعرض خاص لدى وكالة بترومين مستمر حتى 31 مارس 2021، حيث يمكنك شرائها نقداً مقابل 171,690 ريال دون احتساب الضريبة، مع إتاحة عرض تمويل يشمل سنتين تقسيط بدون مرابحة وسنة تأمين مجاني و3,000 ريال باقة عناية السيارة مجاناً و4 سنوات صيانة مجانية وكذلك 5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق.