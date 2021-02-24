شحن سيارة تيسلا ارتفع إلى 900$ بولاية تكساس مؤقتاً.. لماذا؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – من أهم أسباب شراء السيارات الكهربائية هي توفير تكاليف الوقود وشحن السيارة بالكهرباء في المنزل أو محطات الشحن الكهربائية بأسعار أرخص من البنزين والديزل، وعلى سبيل المثال، شحن سيارة تيسلا بالكامل في المنزل يكلف 18 دولار في الولايات المتحدة، أو ما يعادل 0.14 سنت لكل كيلوواط\س.

ولكن الوضع اختلف تماماً بعد أسوأ عاصفة شتوية مرت بها ولاية تكساس الأمريكية لعقود، والتي أدت إلى انقطاع الكهرباء عن الملايين وارتفاع صاروخي في الأسعار.

حسب “فوكس نيوز”، سعر الكهرباء ارتفع 50 ضعف على الأقل في تكساس على مدار الأيام الأخيرة لدرجة أن شحن بطارية سيارة تيسلا في المنزل يكلف حالياً 900 دولار (3300 ريال).

لهذا السبب قررت بعض شركات الكهرباء، أهمها شركة ERCOT المسؤولة عن الشبكة الكهربائية لثلاثة أرباع الولاية، قطع الكهرباء بشكل كامل لتفادي التكاليف الهائلة على المستهلكين.