زعيم قبيلة شيروكي يطالب جيب بالتوقف عن استخدام اسم شيروكي!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يُطالب زعيم قبيلة شيروكي الأمريكية، هوسكين جونيور، جيب بالتوقف عن استخدام اسم القبيلة في سياراتها، حيث قال في بيان صحفي أن ذلك لا يُشرفهم، والجدير بالذكر أن هذه القبيلة تتكون من أكثر من 141 ألف مواطن يعيشوف داخل حدود محمية في شمال شرق ولاية أوكلاهوما بأمريكا.

من جانبه، علقت مجموعة ستيلانتيس في بيان أنه تم اختيار أسماء السيارات بعناية على مر السنين لتكريم الأمريكيين الأصليين والاحتفاء بهم لنُبلهم وبراعتهم وفخرهم، في حين تستخدم سيارتان من جيب هذا الاسم وهما شيروكي وجراند شيروكي، وقد تم إطلاق شيروكي لأول مرة في عام 1974.

كما أكدت الشركة على التزامهم بإجراء حوار منفتح مع زعيم القبلية، وهو ما أكده هوسكين جونيور حيث أجرى متحدث باسم ستيلانتيس مكالمة على تطبيق زووم في أواخر الشهر الماضي، حيث قال أن المناقشات كانت جيدة لكنه لن يغير موقفه، مؤكداً أنه يرفض تماماً استخدام اسم القبلية لسيارات جيب.

يُذكر أن المُطالبات بعدم استخدام الأسماء والصور والتمائم الخاصة بالأمريكيين الأصليين في مُنتجات الشركات وعلاماتهم التُجارية قد قوبلت في الكثير من الأحيان بالقبول، حيث أعلن كل من فريق واشنطن لكرة القدم الأمريكية وفريق كليفلاند للبيسبول عن تغيير أسمائهم وشعاراتهم، والسؤال الآن، هل تستجيب جيب لهذه الدعوات وتغير الاسم الأيقوني؟