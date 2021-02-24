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“بالصور” بطل الجولف تايجر وودز يتعرض لحادث عنيف في جينيسيس GV80

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ابراهيم بليكع 0 تبليغ

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أصيب بطل الجولف الأمريكي تايجر وودز بجراح خطيرة بعد انقلاب سيارته جينيسيس GV80 موديل 2021 في كاليفورنيا.

وقد وقع الحادث أثناء قيادة السيارة بـ “سرعات أعلى من الطبيعي” وفق الشرطة المحلية، والتي أشارت إلى أن منطقة الحادث تشتهر باصطداماتها وصعوبة المناورة فيها.

لا توجد أدلة على أن وودز كان مخموراً أو تحت تأثير مخدرات من أي نوع.. يبدو أنه ببساطة قاد السيارة بسرعات مرتفعة وفقد التحكم فيها.

الضرر للـ SUV كان عنيفاً للغاية كما هو واضح في الصور المرفقة، وقد كان وودز واعياً أثناء إنقاذه ولكن لم يستطع الوقوف على قدمه لإصابات حادة فيها.

وصرح المتحدث الرسمي لقوات الإنقاذ المحلية أن وودز كان محظوظاً للنجاة من الحادث المروع.. وهي إشارة لسلامة موديل GV80، لمحافظة المقصورة على تماسكها وتفعيل الوسائد الهوائية رغم الدمار العنيف للخارجية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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