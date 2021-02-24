مرسيدس: سنلغي العديد من سياراتنا الكوبيه والكشف

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع دخول مرسيدس للعصر الكهربائي من أوسع أبوابه وتركيز استثماراتها في مجال EQ الفاخر، بدأت العلامة بوقف إنتاج بعض موديلات الكوبيه والكشف الأقل ربحية ومبيعاً، مثل SLC وإس كلاس كوبيه وإس كلاس كشف.

ولن تكتف مرسيدس بذلك، حيث أكد مدير عمليات الشركة، ماركوس شافر، أن مجال العلامة وصل إلى قرابة 50 سيارة مختلفة العام الماضي مع استعدادها لطرح موديلات EQ جديدة.. “لقد وصلنا إلى حدودنا القصوى في مجال البحث والتطوير”.

وأردف شافر أن مرسيدس ستوقف بعض الموديلات الأقل ربحية لتركيز جهود التطوير في الموديلات الكهربائية الرئيسية.

إذن ما هي الموديلات المتعرضة للتوقف؟.. إي كلاس كوبيه وكشف حصلتا على تحديثات منتصف العمر مؤخراً لذا من المؤكد أنها آمنة، كما نعلم أن مرسيدس تطور جيل جديد لـ SL رودستر.. ربما لن تحصل سي كلاس 2022 على نسخ كوبيه وكشف للجيل الجديد؟.. محتمل، ولكن لا تؤجد تأكيدات رسمية حالياً.