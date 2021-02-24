تعرف على طرق بسيطة لإزالة الخدوش من سيارتك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – من الأمور المزعجة التي قد تواجه السائقين هي تعرض سياراتهم للخدوش، حيث أنها تعمل على تشويه الطلاء، مما يفقد السيارة رونقها وجاذبيتها ويخفض من سعرها، بالإضافة إلى إضاعة وقت طويل لإصلاح هذه الخدوش لدى مراكز الصيانة.

لذا خلال السطور التالية سوف نستعرض لكم أنواع وطرق الوقاية من الخدوش، وكيفية إزالتها باستخدام مواد منزلية بسيطة.

أولاً أنواع الخدوش:

– خدوش سطحية بسيطة، وهي تحدث نتيجة الاحتكاكات البسيطة.

– خدوش متوسطة تخرق الطلاء، وتحدث نتيجة احتكاكات متوسطة القوة مع السيارات الأخرى، وتسبب تشوهاً في هيكل السيارة.

– خدوش عميقة تزيل طلاء السيارة.

ثانياً طرق علاج الخدوش البسيطة والمتوسطة:

شمع الإضاءة المنزلي:

يمكن استخدام الشمع في إزالة الخدوش البسيطة وجعله غير ظاهر، كل ما عليك فعله هو تنظيف المنطقة المتضررة ثم قم بفرك الشمع عليها، على أن يتم تغطية الخدوش تماما، ثم يتم مسح المنطقة المتضررة باستخدام قطعة من القماش الناعم.

معجون الأسنان:

يتم غسل المنطقة جيدا وتجفيفها، ثم يتم تمرير طبقة من معجون الأسنان الذي يحتوي على مواد للكشط، ويتم مسح المعجون بحركة دائرية على المنطقة المصابة بالخدش، بواسطة قطعة من القماش الناعم، ثم غسلها جيدا بالماء.

الصمغ

يتميز الصمغ بقدرته على مزج ألوان الطلاء، لذا فإنه يعد خيار مناسب لتغطية أماكن الخدوش البسيطة، لكن من المهم وضع كمية قليلة منه في مكان الخدش فقط.

طلاء الأظافر

يتميز طلاء الأظافر في أنه يأتي بالعديد من الألوان، وغالباً يوجد منها ما يناسب لون السيارة، ولاستخدامه قم باختيار اللون المناسب للون سيارتك، ثم قم بفرد طلاء الأظافر باستخدام فرشاة خاصة على المكان المتضرر إلى أن يختفي الخدش.

ثالثاً الخدوش العميقة:

يجب في حال إصابة سيارتك بخدوش عميقة التوجه إلى مركز سيارات متخصص ليعالج هذه المشكلة، حيث لا تجدي معها هذه الطرق لعلاجها.