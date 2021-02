أول هيونداي توسان 2022 تخرج من مصنع ألاباما الأمريكي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بدأت هيونداي إنتاج توسان 2022 الجديدة كلياً في مصنع ألاباما الأمريكي بجوار موديلات سوناتا والنترا وسنتافي.

وقد حصلت توسان 2022 على لغة تصميم جديدة تظهر في الشبك الأمامي الجديد والمصابيح المخفية بداخله والتي لا تظهر إلا عند تشغيلها، ومن الجانب، تظهر السيارة بتصميم أكثر جرأة مع خطوط حادة وأقواس عجلات أنيقة، وفي الخلف، تحصل توسان الجديدة كلياً على مصابيح خلفية متصلة، ومشتت هواء ومصد خلفي قوي، في حين ستتوفر بسبعة خيارات ألوان للطلاء.

بالدخول إلى المقصورة، فستلاحظ تصميمها المختلف كلياً عن الموديل السابق، حيث حصلت على نظام ترفيهي كبير بشاشة لمسية مقاس 10.25 بوصة، وأجهزة قياس رقمية، كما قامت هيونداي بإزالة المقابض والأزرار التقليدية لأنظمة تكييف الهواء والتدفئة، كما تتميز بإضاءة محيطة بـ 64 لوناً و10 مستويات من السطوع، بالإضافة إلى مقاعد صف ثاني يمكن طيها بشكل مسطح لتوفير مساحة 1,095 لتر للتخزين الخلفي.

وفيما يتعلق بالقوة، فستتوفر توسان الجديدة كلياً بمحرك بنزين بأربعة أسطوانات سعة 2.5 لتر بقوة 190 حصان وعزم دوران يبلغ 260 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، ويتوفر أيضاً محرك بأربعة أسطوانات سعة 1.6 لتر تيربو، ومتوفر بأشكال هجينة لتصل قوته إلى 230 حصان و350 نيوتن.متر من عزم الدوران دفع أمامي أو كلي.

