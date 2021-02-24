علاج أماكن الصدمات البسيطة في سيارتك.. 3 خطوات صحيحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أمر وارد ان يتعرض الهيكل الخارجي للسيارة للالتواء والقشط، نتيجة حالات اصطدام خفيفة، أو احتكاك للسيارة أثناء انطلاقها على سرعة كبيرة.

وغالبا ما تتكلف صيانة هذه الالتواءات والتصدعات بالسيارة مبالغ مرتفعة حتى يعود هيكل السيارة انسيابيا من جديد، غير أنه باستخدام أدوات صيانة مناسبة، مع كثير من الصبر، يمكن لمالك السيارة علاج هذه الالتواءات في الهيكل بنفسه وتوفير الكثير من النفقات.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، ضمن هذا التقرير مجموعة من الإرشادات التي يمكن من خلالها اتباعها معالجة السائق للالتواءات في السيارة بنفسه.



الخطوة الأولى:

تكون بتحديد مدى شدة الالتواءات والتصدع في الهيكل الخارجي، نظرا لأن الالتواءات الضخمة بالهيكل تستلزم تدخل خبير وإجراء صيانة بمركز متخصص.

بالإضافة لضرورة تحديد خامة الهيكل الخاص بالسيارة الذي حدثت به الالتواءات ما إن كان من البلاستيك، أو الحديد، أو الألومنيوم، نظرا لأن تحديدا خامة الهيكل، تسهل في تحديد نوع أداء رد التصدع بالهيكل بطريقة صحيحة.





الخطوة الثانية:

بعد تحديد خامة الهيكل التي حدثت به الإلتواءات، يتم شراء أداء لرد التصدع بالهيكل تناسب خامة الهيكل، ومن الماركات المصنعة لأفضل أنواع أدوات رد الالتواءات في الهيكل، ماركة Eastwood، والتي توفر أيضا عبر موقعها الرسمي فيديوهات إرشادية لطريقة استخدام أدواتها بالشكل الصحيح.





الخطوة الثالثة:

في حالة كانت الالتواءات في هيكل السيارة المصنع من البلاستيك، يمكن إجراء رد التصدع للخارج من جديد بسهولة بإستخدام اليد المجردة، وتوجد عدة طرق لتليين الهيكل البلاستيكي من ضمنها سكب مياه مغلية على الهيكل لمنحه بعض المرونة، كما يمكن استخدام الهواء الساخن المنطلق من مصفف الشعر، وعقب الإنتهاء من عملية رد الصدع، ينصح بتبريد منطقة الإلتواء سريعا لتعود لحالتها الأصلية الصلبة.

وأخيرا، عاد الموقع على التأكيد على توفر الصبر في معالجة تصدعات السيارة، في حالة قيام السائق بمعالجتها بنفسه، نظرا لدقة وصعوبة العملية.



