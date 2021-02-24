دراسة تكشف عقلية زبائن السيارات.. الرفاهية أم الأداء الاقتصادي؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتبر الزبون هو العامل الحاسم في المعادلة الصعبة بين الفخامة والرفاهية وبين الأداء الاقتصادي في عالم صناعة السيارات.

وللوقوف على عقلية المستهلك في تلك النقطة، كشفت دراسة أجراها موقع iSeeCars للتحليلات بعالم السيارات، عن الموديلات صاحبة أعلى معدل مبيعات منذ بداية عام 2021 الجاري داخل الولايات المتحدة، وتحديدا خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وكانت المفاجأة، أن السيارات الرياضية والفخمة هي صاحبة المراكز المتقدمة بنتيجة الدراسة، متفوقة على السيارات صاحبة الأداء الاقتصادي ومنخفضة السعر.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات نتائج الدراسة التي أجريت على مبيعات 1.2 مليون سيارة مستعملة وجديدة بالسوق الأمريكية.

وكان الطراز صاحب أعلى معدل مبيعات، هو شيفروليه كورفيت الرياضي الفخم، حيث كان يباع منه نسخة كل 10 أيام، بمتوسط تكلفة 84,689 ألف دولار.



وفي المركز الثاني جاء طراز IS 350 من ماركة لكزس اليابانية، الذي كان يباع منه نسخة كل 10.9 أيام، بمتوسط تكلفة 48.013 ألف دولار.

وفي المركز الثالث، جاء ضمن القائمة طراز جينيسيس GV80 الفاره، الذي كان يباع منه نسخة كل 14.4 يوم بمتوسط تكلفة 64.624 ألف دولار.

من بعده بالمركز الرابع يأتي طراز آخر من لكزس، هو RX 450h، الذي بيع منه نسخة كل 16.1 يوم، بمتوسط تكلفة 58.271 ألف دولار.

وفي المركز الخامس طراز كيا "تيلورايد" الذي بيع منه نسخة كل 17.2 يوم، بمتوسط تكلفة 42.991 ألف دولار.