شاهد.. أسوأ تصاميم سيارات حقبة التسعينيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت خلال حقبة التسعينيات العديد من موديلات السيارات المثيرة للجدل، بسبب تصاميمها التي وصفت بالسيئة.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة قال إنها من أسوأ تصاميم السيارات التي طرحت خلال هذه الفترة من مختلف الماركات.

وبدأ الموقع قائمته بطراز ز Suzuki X-90، من ماركة سوزوكي اليابانية الذي طرح بتصميم وصفه بالأسوأ.







ومن ماركة جاجوار البريطانية، ضمت القائمة، طراز S-Type وكان الأسوء في هذه الحقبة.





وضمت القائمة من ماركة فيات الإيطالية، طراز Fiat Multipla.





ومن ماركة فورد، ضمت القائمة طراز Scorpio Ultima الذي طرح عام 1994.





من بعده، ضمت القائمة، موديل Lancia Ypsilon، الذي بمحرك ينتج قوة 78 حصانا بسعة 1.4 لتر.





ومن أسوأ التصاميم التي شهدتها صناعة السيارات في حقبة التسعينيات، موديل باسم Mitsuoka Viewt،وصنع 12 ألف نسخة فقط.





وضمت القائمة طراز Plymouth Prowler، وتوفر بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر ينتج قوة 214 حصانا.



