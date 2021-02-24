لينكولن كورسير 2021.. مواصفات وأسعار أحدث SUV أمريكية فارهة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطرح شركة لينكولن الأمريكية للسيارات الفارهة، النسخة الجديدة لعام 2021 من طرازها "كورسير"، بقدرات متميزة للمنافسة في فئة suv المدمجة.

وقدم موقع "كار آند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات الطراز الجديد، تشمل الكشف عن قوة محركه وأبرز كمالياته وتكلفته الرسمية.

الجديد بنسخة 2021



للمرة الأولى توفر لينكولن نسخة كهربائية GT بمحرك هجين ضمن فئات الطراز بنسخته لعام 2021، تعمل بمحرك كهربائي يدعم محركه الأساسي سعة 2.5 لتر.





الأسعار

ويتوفر من طراز "كورسير" ثلاث فئات بتكلفة مختلفة لعام 2021، الافتتاحية بسعر 37,100 ألف دولار، ثم فئة RESERVE بتكلفة 44,045 ألف دولار، وأعلى فئة هي GRAND TOURING الهجينة بتكلفة 51,385 ألف دولار.

المحرك

يتوفر بالطراز ثلاث خيارات فيما يخص المحرك، الأول بسعة 2.0 لتر ينتج قوة حصانية تصل لـ 250 حصانا، والمحرك الثاني بسعة 2.3 لتر ينتج قوة 280 حصانا، بالإضافة للمحرك الثالث المتوفر بأعلى فئات الطراز وهو هجين بسعة 2.5 لتر يدعمه ناقل سرعة CVT ونظام دفع خلفي.





التقنيات

من الداخل، يتمتع الطراز كورسير من لينكولن بنسخته الجديدة لعام 2021، بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس 8 بوصات بمنطقة التحكم الوسطى، تعمل بنظام معلوماتي Sync 3.

بالإضافة لشاشة لعدادات السيارة خلف مقود القيادة تتوفر بقياس 12.3 بوصة، وتدعم شاشة المعلومات الوسطى بالطراز أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

بالإضافة لنظام صوتي مكون من 14 سماعة مكبرة، واتصال براديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.





الأمن والحماية

اختتم موقع "كار آند درايفر"، عرضه لمواصفات وقدرات الطراز "كورسير" بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية الداعمة للسائق، وتشمل نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ مع قابلية استشعار حواف الطرق، ونظام الحفاظ على المسار ونظام للتنبيه في حالة الخروج عن المسار، بالإضافة لنظام لضبط السرعة.