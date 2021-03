فورد اكسبلورر تحصل على إصدار “كينج رانش” الفاخر

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حصلت فورد اكسبلورر على نسخة “كينج رانش” الفاخرة لأول مرة في تاريخ الموديل، وقد وصفتها العلامة بـ “أفخم اكسبلورر حتى الآن” بتحديثات خارجية وداخلية متنوعة.

وقد اشتهرت إصدارات كينج رانش الفاخرة في موديلات F-150 منذ 2001، كما تم تقديمها في الأجيال الثلاثة الأخيرة لاكسبيديشن، وتتميز اكسبلورر “كينج رانش” بتحديثات جمالية للشبك الأمامي وجنوط 20 إنش جديدة ونظام عادم رباعي وشعارات King Ranch لتمييز الإصدار.

أهم التغييرات مركزة في الداخلية، والتي تشمل جلود “ماهوجني” فاخرة وزخرفات خشبية حقيقية وماساج المقاعد وشاشة لمسية 10.1 إنش للنظام الترفيهي ونظام سمعي Bang & Olufsen بـ 14 مكبر صوت تم ضبطه خصيصًا لداخلية الـ SUV.

وتعتمد اكسبلورر كينج رانش على محرك إيكوبوست V6 سعة 3.0 لتر بقوة 365 حصان وعزم 515 نيوتن متر، وستتوفر النسخة بدفع خلفي أو كلي.

وستنطلق فورد اكسبلورر كينج رانش 2021 في الربيع بسعر يبدأ من 52,350 دولار (196,000 ريال) قبل الضرائب.

