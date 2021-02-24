التأجير طويل الأجل فرصتك الأسهل للحصول على سيارة أحلامك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – منذ تأسيس شركة الوفاق لتأجير السيارات (يلو) في عام 2000، أصبحت هي الوجهة الأساسية لكل شخص يرغب في تأجير سيارة بشكل سهل وسلس، حيث لم يقتصر نجاحها على المملكة العربية السعودية فقط، بل امتدت خارج المملكة لتشمل دول مختلفة تتضمن الإمارات ومصر مع تقديمها خدمات ذات مستوى عالمي مميز، ونستعرض اليوم واحدة من أبرز خدماتها وهي خدمة التأجير طويل الأجل للأفراد.

وتعتبر الخدمة هي البديل الأمثل لشراء سيارة جديدة، فما عليك سوى الاستمتاع بسيارتك المختارة من أسطول سيارات يلو، حيث يتم تأجير السيارة لفترة زمنيّة محددة يتم الاتفاق عليها، مقابل رسوم ثابتة وتكون مقدمًا عبارة عن دفعة أوليّة، ثم يليها دُفعات شهرية طوال مدة العقد، وهذه الخدمة مُقدّمة على ثلاث فترات مختلفة شاملة جميع الإمتيازات، الفترات هي سنة واحدة، سنتين، أو ثلاث سنوات.

وتتميز خدمة التأجير طويل الأمد من يلو بتقديم حل موفر وعملي، فما عليك سوى الاستمتاع بالتنقل بالسيارة التي اخترتها نهتم بجميع إجراءات الصيانة المطلوبة و التأمين، كما أن رسوم الخدمة ثابتة وميسرة عن طريق دفعات شهرية و تكون شاملة لجميع الامتيازات والخدمات المضافة المقدمة من يلـو.

كما تقدم يلو لعملاء التأجير طويل الأمد العديد من المميزات منها:

سيارة جديدة كلياً.

حرية اختيار نوع ولون السيارة.

التأمين الشامل.

الصيانة المجانية المقدمة طوال مدة العقد.

إجراءات الصيانة المطلوبة والتأمين و جميع الخدمات الإضافية المقدمة.

يحصل متلقي هذه الخدمة على سيارة بديلة في حال الحوادث لا قدر الله.

رسوم الخدمة ثابتة وميسرة عن طريق دفعات شهرية، تكون شاملة لجميع الامتيازات والخدمات.

خدمة عملاء على مدار الساعة.

الاستفادة من ميزة عضوية أميالي الخاصة بشركة يلـو.

ويمكنك الان الحجز بسهولة عبر :

الموقع الإلكتروني لـ يلو: اضغط هنا

رقم الحجز: ا920002909

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