سكودا تزيح الستار عن موديلات 2021 بمصر.. إليك الأسعار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة سكودا الشهيرة عن عدة موديلات فارهة للسوق المصرية خلال 2021، من مختلف الفئات والقدرات.

وفي تقرير بالصور، عرض موقع eg.hatla2ee، هذه الموديلات وأحدث الأسعار التي تتوفر بها، بخلاف عدد الفئات التي تتوفر من كل طراز.

وبدأ الموقع القائمة بطراز سكودا أوكتافيا، الذي يتوفر للبيع بـ4 فئات، الأقل ACTIVE 2020 بسعر 359,900 ألف جنيه، وأعلى فئة SPORT LINE 2020 بسعر 499 ألف جنيه.







وجاء ضمن القائمة، سكودا سكالا، الذي يتوفر بفئتين، الأولى AMBITION 2021، وتتوفر بتكلفة 360 ألف جنيه، والثانية STYLE 2021 بتكلفة 425,000 ألف جنيه.





وطراز سكودا كاميك، ومنه فئة AMBITION 2021 بتكلفة 375,000 الف جنيه، وأعلى فئة STYLE 2021 بتكلفة 445,000 ألف جنيه.





وطراز سكودا أوكتافيا A8، الذي تتوفر منه للبيع 4 فئات، الأقل AMBITION 2021، وتتوفر بتكلفة 415,000 ألف جنيه، والأعلى RS 2021 بتكلفة 660,000 ألف جنيه.





وطراز سكودا سوبيرب، الذي تتوفر منه للبيع 7 فئات، الأقل DYNAMIC 2020، وتتوفر بتكلفة 490,000 ألف جنيه، والأعلى SPORTLINE PERFORMANE 2021 بتكلفة 830,000 ألف جنيه.





واختتم الموقع القائمة، بطراز سكودا كودياك الجيل الجديد، الذي تتوفر منه فئة SPORT LINE 2021 بتكلفة 875,000 ألف جنيه.





