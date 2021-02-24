المساج في السيارة.. براءة اختراع جديدة لجنرال موتورز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على مدار تاريخها الحافل، قدمت جنرال موتورز الأمريكية للسيارات العديد من الابتكارات الاستثنائية التي غيرت من شكل الصناعة.

واليوم تستكمل الشركة هذا التفرد بإعلانها عن براءة اختراع جديد لرفاهية ملاك سياراتها.

ووفق موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن جنرال موتورز، سجلت براءة اختراع أول جهاز للمساج من إنتاجها، للعناية براحة أقدام السائقين والركاب في سياراتها.

ويثبت الجهاز على أرضية السيارات من الداخل، وسيتم طرحه مستقبلا في سياراتها.

وتقنية المساج ليست جديدة في عالم السيارات، حيث سبق وأن طرحت سيارات تحتوي على مقاعد تتمتع بخاصية التدليك للركاب لمساعدتهم على تحمل الجلوس في الرحلات الطويلة.

غير أنها المرة الأولى التي تقدم بها شركة جنرال موتورز ابتكار لتدليك الأقدام أسفل مقاعد السيارة.

ويشار إلى أن أودي الألمانية أعلنت عن مساج للأقدام لكن بآلية استخدام مختلفة وعلى أن يتوفر في نسخ خاصة جدا من طراز A8 وللمقاعد الخلفية فقط.

ويختلف جهاز تدليك الأقدام من جنرال موتورز، بأنه سيكون مخصص لكافة المقاعد الأمامية والخلفية.

ويستخدم الجهاز في عملية التدليك مضخات للهواء أسفل المقاعد، يتدفق من خلالها تيار قوي بزوايا مختلفة رأسية وأفقية لراحة الأقدام.

ولم تعلن جنرال موتورز حتى الآن عن تفاصيل تخص موعد طرح هذه الخاصية الجديدة، أو السيارات التي ستطرح بها.