أغرب تصاميم السيارات "ثلاثية العجلات".. تحف نادرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رصد تقرير شيق بالصور ، أغرب تصاميم طرحت لسيارات "ثلاثية العجلات" ، عبر التاريخ،كشف عن مركبات غريبة في إطلالتها.

ووفق قائمة موقع "هوت كارز"،جاء في مقدمة هذه السيارات ، طراز Myers Motors NmG، موديل عام 1999، العامل بالطاقة الكهربائية، وتوفر بتصميم صغير، مخصص لسائق واحد فقط، وبنطاق سير كهربائي حتى مسافة 30 ميلا.





وجاء ضمن القائمة طراز كلاسيكي باسم Daihatsu Bee، الذي طرح في الفترة ما بين عام 1951 وحتى عام 1952، وصنعت منه 300 نسخة فقط.





وأيضا ، طراز باسم Citycom CityEl، صاحب تصميم من أغرب التصميمات التي طرحت بها المركبات ثلاثية العجلات، ويعمل بمحرك بمحرك ذو سرعة قصوى تصل لـ 39 ميلا في الساعة.





ومن النسخ الحديثة لهذا النوع من المركبات، طراز كندي باسم Campagna T-Rex، وكان ظهوره الأول عام 2004، عمل بمحرك ينتج قوة 160 حصانا.





وضمت قائمة موقع "هوت كارز"، طراز باسم Bond Bug، البريطاني الذي ظهر عام 1970، وصنعت منه 2270 ألف نسخة فقط.





وضمن أغرب التصميمات بهذه القائمة، جاء طراز أمريكي الصنع باسم ZAP Xebra، طرح عام 2006، بمحرك تصل سرعته القصوى لـ 38 ميلا في الساعة.





من بعده، ضمت القائمة طراز باسم Vanderhall Carmel GTS، ويعمل بمحرك ينتج قوة 194 حصانا بعزم دوران عالي يصل لـ 1,595 لفة/قدم.





في ختام القائمة، جاء طراز بي إم دبليو Isetta الذي ظهر عام 1957.



