جنرال موتورز تسجل براءة اختراع لماساج أقدام هوائي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – سجلت جنرال موتورز براءة اختراع أمريكية جديدة لماساج أقدام هوائي متطور للسيارات الفاخرة.. وهي خطوة غير شائعة في صناعة السيارات حالياً.

من النماذج الحالية لماساج الأقدام هي اودي A8 الجيل الحالي، والتي توفر ماساج لباطن القدم للراكب الخلفي عبر جهاز ماساج مركب في خلفية مقعد الراكب الأمامي.. ولكن هذه الخدمة مركزة على منطقة واحدة فقط، وتتوفر حصرياً في نسخة الشاسيه الطويل.

الاختراع الجديد من جنرال موتورز يهدف لتوفير ماساج الأقدام لجميع الركاب في الأمام والخلف، ولهذا لا يعتمد على تركيب جهاز الماساج في ظهر المقعد، بل يستخدم الهواء المضغوط لتحريك الأرضية في مواقع استراتيجية يمكن للركاب إراحة أقدامهم فيها، بدون أحذية بالطبع.

ما مدى كفاءة اختراع كهذا في ماساج الأقدم بشكل هوائي؟.. لا يوجد ذكر لاستخدام الحرارة في الماساج، ولن نعلم إجابة هذا السؤال قبل تطوير الاختراع على أرض الواقع.