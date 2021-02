رولزرويس فانتوم تحصل على إصدار “فضائي” محدود

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت رولزرويس عن نسخة محدودة الإنتاج من فانتوم يُطلق عليها اسم تمبوس، والتي يُستوحى تصميمها من الظواهر الفلكية والفضاء الخارجي، مع العديد من الترقيات الداخلية الفريدة.

تأتي المقصورة بسقف ساحر ممتلئ بالنجوم مستوحى من النجم الأبيض النابض الذي يبعد عنا حوالي 280 سنة ضوئية، كما تم تحويل لوحة القيادة إلى عمل فني يُطلق عليه اسم “Frozen Flow of Time” لتتكون من قطعة واحدة من الألمنيوم تحوي 100 عمود أبيض تُمثل فترة 100 مليون سنة من وجود النجم النابض في سمائنا.

قامت الشركة أيضاً بإزالة الساعة من لوحة القيادة للإشارة إلى أن عملائها متحررين من الوقت وقيوده المزعجة، وفي صندوق القفازات يوجد اقتباس من ألبرت أينشتاين يقول: “التمييز بين الماضي والحاضر والمستقبل هو مجرد وهم دائم عنيد”.

في الخارج، تتميز تمبوس بطلاء جديد يُسمى أزرق كايروس، والذي صنعته رولزرويس خصيصاً لهذا الإصدار المحدود لتجسيد الظلام وغموض الفضاء، مع رقائق بلون أزرق ميكا تلمع مثل النجوم في السماء عند تسليط الضوء إليها، كما يُمكن للعملاء تخصيص السيارة بنقش تاريخ أو مكان معين مثل ذكرى زواجهم على قاعدة شعار تمثال روح النشوة.

وبالنسبة للقوة، فتستمد تمبوس قوتها من محرك V12 سعة 6.8 لتر بقوة 563 حصان و900 نيوتن.متر من عزم الدوران، مع نظام دفع خلفي، وناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات يقوم بتحليل بيانات الملاحة لمعرفة الوقت المناسب للتغيير لأعلى أو لأسفل، وفي الختام، سيتم بناء 20 نسخة فقط من فانتوم تمبوس، ولم تكشف الشركة بعد عن الأسعار.

