جاكوار تريد أن تصبح أكثر فخامة لمنافسة بنتلي!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت جاكوار لاندروفر مؤخراً أن علامة جاكوار التُجارية ستُصبح علامة تُجارية للسيارات الكهربائية فقط بحلول 2025، كمحاولة أخيرة لإنقاذ الشركة البريطانية الشهيرة، على أن تشترك جميع طرازاتها بعد 2025 في نفس المنصة، وحتى الآن لا يوجد أية تفاصيل حول هذه الطرازات.

قال رئيس جاكوار لاندروفر الجديد، تيري بولور، خلال عرض تقديمي حديث أكد فيه هذه الخطة، أن الشركة ستسفيد من موارد مجموعة تاتا، مضيفاً أنه سيتم تكليف جيري ماكجفرن، رئيس قسم الإبداع في جاكوار لاندروفر بتحديد لغة تصميم جديدة لجاكوار، كما تم إيقاف مشروع تطوير XJ الكهربائية بالكامل، وJ-Pace بثلاثة صفوف من المقاعد أيضاً.

قال بولور إن الشركة ستبتعد عن طرازات الاس يو في، وهو بيان مثير للاهتمام نظراً لزيادة الإقبال عليها بشكل متزايد مقارنة بسيارات السيدان، ما أثار قلق بعض تُجار جاكوار، في حين قال أحد المطلعين على الأمر أن جاكوار ستُصبح منافساً مباشراً لبنتلي وأستون مارتن.