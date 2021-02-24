بي ام دبليو: لن نتخلى عن الشبك الكبير بسياراتنا

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – عندما كشفت بي ام دبليو عن شبكها العملاق الجديد، أثار ذلك الكثير من الجدل، ما جعل البعض يعتقد أنها قد تتخلى عنها قريباً، لكن وفقاً لنائب الرئيس الأول لتصميم مجموعة بي ام دبليو، أدريان فان هويدونك، ورئيس قسم التصميم دوماجوج دوكيس فإن ما سيحدث هو عكس ذلك.

حيث قال دوكيس أن التصميم الجديد جعل الشركة أكثر تميزاً، كما أشارت بي ام دبليو إلى أن الزيادة غير المتوقعة في مبيعاتها بنسبة 3.2% في عام 2020 دليل على أن التصميم المثير للجدل لا يجعل العُملاء ينفرون من شراء سياراتها.

ومن الآن فصاعداً، ستحصل طرازات بي ام دبليو الرياضية على الشبك العمودي العملاق مثل M3 وM4 الجديدتين، بينما ستحصل السيارات الكهربائية على شبك غير وظيفي مثل iX والتي تضم مجموعة من المعدات مثل مستشعرات القيادة الذاتية.

وفي الختام، ستحصل طرازات السيدان القادمة على شبك صغير، حيث تتطلع بي ام دبليو إلى جعل طرازاتها أكثر تنوعاً واختلافاً عن بعضها البعض.