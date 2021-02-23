أرخص السيارات الأكثر سرعة في العالم.. 100 كليومتر خلال 5 ثوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبحث عشاق السيارات عن مركبات بأسعار منخفضة وفي نفس الوقت تتمتع بسرعة فائقة، في التقرير التالي أرخص السيارات فائقة السرعة بالعالم.

وجمع موقع "كار أند درايفر"، أبرز هذه الموديلات، والتكلفة السوقية الحالية لها، وبدأ القائمة بطراز جاجوار XJR موديل عام 2007، الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا "حوالي 100 كيلو متر" في الساعة خلال 5.3 ثانية، وتصل قيمته السوقية لما يعادل 12,995 ألف إسترليني.





وطراز بورش Cayenne Turbo S موديل عام 2006، الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 5.2 ثانية، وتصل قيمته السوقية لما يعادل 9,750 ألف إسترليني.





وطراز أودي S8 موديل عام 2007، الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 5.1 ثانية، وتصل قيمته السوقية لما يعادل 10,999 ألف إسترليني.





وطراز بي إم دبليو Z4 موديل عام 2006، الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 5.0 ثانية، وتصل قيمته السوقية لما يعادل 12,995 ألف إسترليني.





وطراز شيفروليه كورفيت C5 موديل عام 2000، الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 5.0 ثانية، وتصل قيمته السوقية لما يعادل 14 ألف إسترليني.





وطراز مازيراتي كوبيه موديل عام 2003، الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 5.0 ثانية، وتصل قيمته السوقية لما يعادل 10,500 ألف إسترليني.





وطراز بورش Boxster S موديل عام 2007، الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 5.0 ثانية، وتصل قيمته السوقية لما يعادل 10 آلاف إسترليني.





في ختام القائمة، جاء طراز بينتلي Continental GT موديل عام 2004، الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 4.8 ثانية، وتصل قيمته السوقية لما يعادل 15 ألف إسترليني.



