موجز ”الخليج 365” للسيارات.. أقوى 7 سيارات كلاسيك ومفاجآت هيونداي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

يجب الاهتمام بالرائحة الصادرة عن السيارة، حيث إن رائحة العادم قد تدل على وجود بعض الأعطال التي تحتاج إلى صيانة بالسيارة.

توصف شركتا بوجاتي الفرنسية و كوينيجسيج السويدية، بأنهما يصنعان أقوى السيارات الخارقة في العالم.

توصف محركات "تربو تشارج"، بأنها الأقوى بالعالم، لأنها تمنح السيارات قوة في الأداء بين المنافسين.

تطرح شركة لينكولن الأمريكية المصنعة للسيارات الفخمة، نسخة جديدة لعام 2021 من طرازها الفاخر "نوتيلوس" ضمن فئات SUV العملاقة.

وقعت لوسيد موتورز، اتفاقية للاندماج مع شركة شيشيل كابيتال كورب أي في (CCIV)، وهي شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) مدرجة بسوق الأسهم.

الكثير من المهام المتعلقة بالسيارات، من بينها، تغيير الإطارات، يتطلب "رفع" السيارة عن الأرض، ويعني ذلك استخدام "رافعة" عادية إلا في حالة امتلاك رافعة هيدروليكية.

تخطط شركة هيونداي للسيارات لطرح مجموعة مميزة من الموديلات في السوق المصرية خلال عام 2021 الجاري.