نيسان اكس تريل 2021 مواصفات ومعلومات وأسعار+عرض خاص Nissan X-Trail

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – نيسان اكس تريل 2021 متاحة حالياً لدى وكالة بترومين، وهي تعد واحدة من أفضل سيارات SUV العائلية الاقتصادية، لذلك نتعرف معاً على أبرز مواصفاتها وأسعارها.

الخارجية

تتميز نيسان اكس تريل 2021 بوجود شبك أمامي كبير على شكل حرف V تحيطه مصابيح أمامية مزدوجة LED مميزة بجانب أضواء نهارية وضبابية، إضافة لانفراد هيكلها الخارجي بخطوط جريئة توحي بالقوة والصلابة مع مزيد من الهيبة عبر عجلات 19 إنش.

أما في الخلف فنرى مصابيح LED ضخمة تمتد على جانبي السيارة مع شرائط ضوئية سفلية وجناح خلفي صغير بجانب لمسات كرومية وبعض الخطوط الحادة والتي تؤكد على قوة السيارة.

الداخلية

حرصت نيسان على تزويد الاس يو في بكافة عوامل الرفاهية والراحة حيث تقدم مساحة رحبة شاسعة تكفي مختلف أفراد العائلة، بالإضافة إلى مقاعد جلد راقية، تطعيمات جلدية وكرومية، سقف بانورامي، مقاعد قابلة للتعديل كهربائياً ولا ننسى نظام الجلوس المرن EZ، والذي يسمح لركاب الصف الثالث الدخول بسهولة ما عليك سوى رفع الذراع وفي حركة بسيطة واحدة.

أما عن التقنيات فهناك شاشة معلومات ترفيهية 8 بوصة والتي تعمل بنظام نيسان كونكت الجديد وتدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو مع نظام ملاحة، لوحة عدادات 7 بوصة مع شاشة معلومات ملونة مقاس 5 بوصات، نظام صوتي فاخر ذو 6 سماعات، مكيف أوتوماتيكي متعدد المناطق مع فتحات تهوية خلفية.

التقنيات

وتتوفر السيارة بأنظمة سلامة ومساعدة سائق نشطة والتي تشتمل على:

نظام التحذير في المناطق العمياء.

نظام الفرملة الطارئة الذكي في حالات التوجّه الأمامي

نظام استشعار السيارات والتنبيه عند الرجوع للخلف

نظام التحكم الذكي بالثبات

نظام التحكم الذكي بالقيادة

نظام كبح المحرك الذكي

نظام الدفع الرباعي الذكي

نظام مراقبة ضغط الكفرات

نظام التحكم الديناميكي للمركبة

نظام ضد السرقة

مثبت سرعة

نظام توزيع الفرامل الإلكتروني

نظام مانع إنغلاق الفرامل

أكياس هوائية أمامية عددها 2

المحرك

تعتمد الإس يو في اليابانية على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر بقوة 169 حصاناً و233 نيوتن متر بناقل CVT المتغير باستمرار.

الفئات والأسعار بالضريبة

اكس تريل دفع أمامي ستاندرد ( صفين من المقاعد) ويبلغ سعرها 91,425 ريال

اكس تريل دفع أمامي ستاندرد ( ثلاثة صفوف من المقاعد) ويبلغ سعرها 93,140 ريال

اكس تريل دفع رباعي ستاندرد ( صفين من المقاعد) ويبلغ سعرها 96,590 ريال

اكس تريل دفع رباعي ستاندرد ( ثلاثة صفوف من المقاعد) ويبلغ سعرها 98,890 ريال

اكس تريل نص فل ويبلغ سعرها 110,390 ريال

اكس تريل فل كامل ويبلغ سعرها 129,790 ريال

عرض خاص

الجدير بالذكر أن نيسان اكس تريل 2021 متوفرة حالياً بعرض خاص لدى وكالة بترومين مستمر حتى 31 مارس 2021، حيث يمكنك شرائها نقداً مقابل 69,899 ريال بدون احتساب الضريبة، مع إتاحة عرض تمويل يشمل سنتين تقسيط بدون مرابحة و3,000 ريال باقة عناية السيارة مجاناً و4 سنوات صيانة مجانية وكذلك 5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق.