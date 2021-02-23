سيارة الصالون الحديثة المبتكرة K8 تعبّر عن الانطلاقة الجديدة لعلامة كيا

ابوظبي - مجدي عبدالحي - التصميم الخارجي لسيارة K8 يمزج الابتكار مع الأناقة ليقدّم سيارة صالون ذات مظهر انسيابي يلائم المستقبل

التصميم الجريء الجديدة يعبّر عن الخصائص الممتازة لسيارة K8

المقدّمة المتجدّدة والوفية في الوقت نفسه تحتوي شبك “أنف النمر” غير المؤطر، والمتكامل مع الخلفية المستقيمة المهيبة مع أكتاف السيارة القويّة المنخفضة

أول سيارة صالون رياضية تستخدم شعار كيا الجديد في المقدمة والمؤخرة

سيارة K8 تستخدم هذه الاسم للمرة الأولى في كيا وتعبّر عن توجهات كيا الجديدة

سيارة K8 ستبنى على النجاح الهائل الذي حققته سيارة K7 وتضع معايير جديدة للجودة الفاخرة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة كيا عن أول الصور الرسمية لسيارة K8، أول سيارة بعد الانطلاقة الجديدة لعلامة كيا، لتعبر عن غايتها وطموحاتها المستقبلية الجديدة.

ويُستخدم اسم K8 للمرة الأولى في كيا، كما إنها أول سيارة تعتمد الهوية التصميمية الجديدة وتستخدم شعار كيا العصري الجديد.

ومع التركيز على الجودة العصرية الفاخرة والأداء الديناميكي، تشكل سيارة K8 خطوة هامة في عالم سيارات الصالون الرياضية، وستعتمد على نجاح سيارة K7 (المعروفة باسم كادينزا في بعض البلدان)، لتواصل رحلة كيا نحو المزيد في الامتياز في هذه الفئة من السيارات، وذلك عند إطلاقها في وقتٍ لاحق من العام الحالي.

وتشكّل K8 مثالاً نموذجياً على سيارة الصالون الحديثة مبتكرة، حيث تجمع الطابع الرياضي والأداء الممتاز مع التصميم الخارجي المتجدد والانسيابي.

وقال كريم حبيب، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مركز التصميم في كيا: “بعد إعادة ترويج العلامة التجارية للشركة مؤخراً، نواصل مسيرتنا قدماً نحو قيمنا الجديدة مع سيارة K8 الجديدة، حيث يشكل الابتكار والأناقة جوهر تصميم سيارة الصالون العصرية هذه، والتي تأتي تكريماً لسيارة K7، فإن سيارة K8 تتطلّع إلى المستقبل، فتصميمها الخارجي المتجدد يمتلك شخصيته المميزة وـتأثيره العاطفي الخاص، ويجمع بين ميزات المقدّمة ذات المظهر المعبّر، والخلفية الديناميكية الانسيابية، ليمنح سيارة K8 مظهراً يعبّر عن الجودة المرتفعة والفخامة المستلهمة من اليخوت الأكثر تطوّراً تكنولوجياً في العالم”.

التصميم الخارجي: تجسيدٌ لمستقبل رائع

تم تصميم سيارة K8 بما يلائم المستقبل، معتمدة اسماً جديداً كلياً، إلى جانب كونها أول سيارة يتم إطلاقها بعد إطلاق العلامة التجارية الجديدة لكيا مؤخراً.

وتتميز مقدّمة السيارة بشبك “أنف النمر” المعروف بدون إطار، ليمنح سيارة K8 إحساساً بالحضور والسطوة، ويتداخل الشبك غير المؤطر، المدمج في المصد الأمامي لإضفاء مظهر أنيق ومتسع، مع شبكة بتصميم ألماسي تعكس حركة الضوء، وتتضمن الأضواء الأمامية غمازاتٍ بمظهر يشبه السحب النجمية.

ويمكث شعار كيا العصري الجديد في مقدمة سيارة K8 وفوق شبك “أنف النمر” بشكله الجديد، في إشارة رمزية للتحرك قدماً، ويعبر عن مفاهيم “التناظر” و”الإيقاع” و”الصعود”، التي تجسّد شخصية كيا الجديدة والتزامها بعملائها.

وتتميز سيارة K8 الطويلة (5,015 ميليمتر) بمظهر جانبي رياضي، مع خط ديناميكي يمتد على طول السيارة تم استلهامه من اليخوت في إبحارها على المياه الهادئة. كما تمتد تشطيبة من الكروم على طول خطوط الأسطح الزجاجية وأسفل الأبواب، لتنتهي رحلتها عند الأضواء الخلفية، مضيفة المزيد من الثقة والفخامة إلى المظهر الجانبي لسيارة الصالون الرياضية.

ولاستكمال المظهر الأنيق في المقدمة والجوانب، تعتمد الخلفية الديناميكية والمفعمة بالقوة تفسيراً جديداً لسيارات الصالون كسيارات ركاب مستقيمة الخلفية، وتضيف الأكتاف المنخفضة إلى حضور سيارة K8 الدراماتيكية في الخلف، مع التشطيبات الجميلة على الجناح الخلفي الأنيق الذي يستكمل خط السقف الرياضي المنخفض.

وتحت حافة الجناح، تبرز الأضواء الخلفية الأفقية ذات المظهر المستقبلي، والتي تحتوي ترتيبات بأنماط ذات تصميم ألماسي في الأمام والخلف، ضمن الجيل الأحدث من كتل الإضاءة الخلفية المزوّدة بمصابيح ليد (LED).

وتحيط كتل الإضاءة العامودية ثلاثية الأبعاد بزوايا سيارة K8، لتبرز الخطوط المتكسرة الأنيقة في الجزء الخلفي، وتضيف المزيد من العمق والعرض لخلفية السيارة.

ويقع شعار كيا الجديد وأوّل شعار لسيارة K8 في الخلف تحت لوحة الإضاءة الأفقية.

سيارة جديدة كلياً باسمٍ جديد كلياً

يأتي تقديم اسم جديد كلياً للسيارة – K8 – كجزءٍ من التحوّل الذي تشهده كيا، ويعبر عن المكانة المرموقة التي ستحتلها سيارة الصالون الرياضية الجديدة.

وتوفّر سيارة K8 تجربة قيادة مريحة وعالية الأداء في الوقت نفسه، لتتكامل مع المقصورة الداخلية بتصميم “الدرجة الأولى” البسيط ذي الطابع الهندسي، وتوضّح السيارة الجديدة مدة التقدم المتحقق على مستوى التصميم والتكنولوجيا والحداثة من سيارة K7، مميزةً بترتيبها الذي يعيد تعريف سيارات الصالون الرياضية.

من المقرر إطلاق السيارة الجديدة في الأسواق في وقتٍ لاحق من العام الحالي، وسيتم توفير المزيد من المعلومات حول سيارة K8 في المواعيد الملائمة.