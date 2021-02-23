احصل الآن على عرض الصيانة المميز من كيا الجبر

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من كيا الجبر للصيانة، نحن نهتم.. عرض ما ودك تفوته من كيا الجبر لجميع سيارات الأفراد المشتراه من كيا الجبر عام 2019.
تفاصيل العرض:
- خصم 20% على الأجور
- خصم 20% على قطع الغيار
- 2 لتر زيت محرك هدية مجاناً
شروط العرض:
- صالح فقط لسيارات الأفراد المشتراه من كيا الجبر في 2019.
- العرض ساري حتى 31 مارس 2021.
- العرض ساري في جميع مراكز صيانة كيا الجبر.
للمزيد من المعلومات الاتصال على 920014200 او التواصل عبر الواتساب على نفس الرقم
صورة العرض: