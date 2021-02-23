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احصل الآن على عرض الصيانة المميز من كيا الجبر

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من كيا الجبر للصيانة، نحن نهتم.. عرض ما ودك تفوته من كيا الجبر لجميع سيارات الأفراد المشتراه من كيا الجبر عام 2019.

تفاصيل العرض:

  • خصم 20% على الأجور
  • خصم 20% على قطع الغيار
  • 2 لتر زيت محرك هدية مجاناً

شروط العرض:

  • صالح فقط لسيارات الأفراد المشتراه من كيا الجبر في 2019.
  • العرض ساري حتى 31 مارس 2021.
  • العرض ساري في جميع مراكز صيانة كيا الجبر.

للمزيد من المعلومات الاتصال على 920014200 او التواصل عبر الواتساب على نفس الرقم

صورة العرض:

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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