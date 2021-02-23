احصل الآن على عرض الصيانة المميز من كيا الجبر

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من كيا الجبر للصيانة، نحن نهتم.. عرض ما ودك تفوته من كيا الجبر لجميع سيارات الأفراد المشتراه من كيا الجبر عام 2019.

تفاصيل العرض:

خصم 20% على الأجور

خصم 20% على قطع الغيار

2 لتر زيت محرك هدية مجاناً

شروط العرض:

صالح فقط لسيارات الأفراد المشتراه من كيا الجبر في 2019.

العرض ساري حتى 31 مارس 2021.

العرض ساري في جميع مراكز صيانة كيا الجبر.

للمزيد من المعلومات الاتصال على 920014200 او التواصل عبر الواتساب على نفس الرقم

صورة العرض: