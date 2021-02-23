الإمارات تدشن شركة جديدة لتطوير اتصالات الفضاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسست الإمارات شركة جديدة لتطوير وتصنيع حلول اتصالات فضائية متقدمة داخل الإمارات.

ووقع مجلس التوازن الاقتصادي "توازن" وشركة "الياه سات"، مشغل الأقمار الصناعية الرائد عالمياً ومقره الإمارات، مذكرة تفاهم لتأسيس شركة جديدة لتطوير وتصنيع حلول اتصالات فضائية متقدمة داخل الإمارات.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، تهدف مذكرة التفاهم أيضا إلى التركيز على حماية حقوق الملكية الفكرية محلياً لزيادة الأمن القومي وتطوير التكنولوجيا المتقدمة.

وقع مذكرة التفاهم عيسى الشامسي، نائب المدير العام لوحدة "الياه سات للخدمات الحكومية "ومطر علي الرميثي الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الاقتصادي في مجلس التوازن الاقتصادي وذلك خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2021".

حضر التوقيع طارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، ومصَّبح الكعبي، رئيس مجلس إدارة "الياه سات" ومسعود شريف محمود، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "الياه سات".

وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم الشركة الجديدة بتطوير تقنيات وتصنيع منتجات تتمحور حول ثلاثة مجالات رئيسية هي : تقنيات الاتصالات الفضائية المخصصة لقطاع الطيران، وتقنيات أجهزة المودم المتصلة بالأقمار الصناعية، علاوة على تمكين منتجات وتقنيات أخرى متخصصة في الاتصالات الفضائية.

وسيتم توظيف المعرفة والخبرات التي قد تم تطويرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما سيتم استكمالها بالخبراء الدوليين لبناء شركة رائدة عالمياً في هذا المجال.

ويستلزم المشروع بادئ الأمر تطوير جهاز مودم متصل بالقمر الصناعي مؤَّمن ومتعدد المنصات يلبي الاحتياجات الحكومية والدفاعية محلياً وعالمياً.

وستلعب "الياه سات" دورا هاماً في ضمان تلبية منتجات الشركة الجديدة لمتطلبات عملائها الحكوميين من خلال استراتيجية منتجات متباينة ومستهدفة، مما يمكّن حكومة الإمارات والمستخدمين محلياً وعالمياً من مناقشة مجالات التطوير التكنولوجية الرئيسية.

كما ستعمل على توفير القدرات الرئيسية لتطوير المنتجات من قبل مُطَّورين ومُصَّنعين رائدين بغرض تأسيس خطوط إنتاج محلية وإدارته بشكل متكامل.

وقال مصبّح الكعبي رئيس مجلس إدارة "الياه سات ": إن التعاون بين "الياه سات"، و"توازن" يؤكد على المكانة الريادية العالمية لدولة الإمارات في العديد من القطاعات عالية النمو.

وتابع:" نحن فخورون بهذا التعاون الذي من شأنه المساهمة في تسريع وتيرة نمو قطاع الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات، حيث تضطلع هذه الشراكات بدور مهم في المساهمة بتطوير اقتصاد يواكب الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات".

أضاف:" من هذا المنطلق، نحن ملتزمون بدعم جهود الشركات التابعة لقطاع "الاستثمار في الإمارات" للمساهمة في دفع عجلة هذا التطور".

وقال طارق الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي:" نسعى في توازن إلى تعزيز مكانة أبوظبي كمركز إقليمي رائد للتقنيات والتصنيع الاستراتيجي".

وتابع:" كما نتطلع لفتح آفاق جديدة من خلال تعاوننا مع "الياه سات".. ولقد استطاعت "الياه سات" في أقل من 10 سنوات ومنذ إطلاق أول أقمارها الصناعية، أن تنمو لتصبح واحدة من شركات الأقمار الصناعية الرائدة في العالم، وبفضل سجل إنجازاتها الحافل، تعد اليوم مصدر فخر لجميع الإماراتيين".

وأضاف:". سيستفيد مشروعنا الأخير من خبرة "الياه سات" وخدمات الاتصالات التي توفرها، مما يعزز الابتكار والتطوير التكنولوجي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ".

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي المعيّن لشركة "الياه سات"، إنه من خلال شراكتنا الطويلة مع القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة والعديد من المبادرات الأخرى، ساهمت "الياه سات" في تنويع اقتصاد الإمارات ، مما أدى إلى دفع عجلة نموها وفتح الآفاق أمام فرص جديدة.

وتابع:" تماشياً مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، نتطلع إلى بدء الإنتاج المحلي لتقنيات الاتصال المتقدمة حتى تتمكن دولة الإمارات من تحقيق أهدافها الوطنية باستقلالية أكبر".

وأضاف:" نشكر قيادتنا الرشيدة و"توازن" على منحنا هذه الفرصة لتطوير الكوادر الإماراتية بما يخدم نمو القطاع".

ومن خلال تطوير حلول اتصالات مخصصة لدعم المتطلبات الوطنية، تتوقع "توازن" و"الياه سات" رفع مستوى رضا العملاء، خاصة بين صانعي القرار في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، مما يدكسسيساهم في ترسيخ أسس الإمارات كمُنتِج لتقنيات الاتصالات الفضائية المخصصة للدفاع، وترسيخ سمعتها كاقتصاد مستدام وذو سيادة في قطاع الفضاء.