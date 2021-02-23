“بالصور” شاهد أغرب تصاميم السيارات في التاريخ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يسعى مصممو السيارات على مر السنين إلى ابتكار تصاميم جديدة بشكل مستمر، وذلك ضمن سعيهم نحو صنع السيارة المثالية، ولتلبية احتياجات المستهلكين، والمنافسة بقوة مع شركات السيارات الأخرى.

وخلال عملية الابتكار والتطوير المستمرة كانت تظهر في بعض الأحيان طفرات غريبة جداً من تصاميم السيارات أثارت الكثير من الجدل، وخلال السطور التالية نستعرض لكم أغرب تصاميم السيارات عبر التاريخ.

– ستاوت سكارب

ظهرت في الثلاثينيات من القرن الماضي، وتتميز بواجهة أمامية صغيرة وقاعدة عجلات عريضة، لكنها لم تحظ بشهرة على نطاق واسع لتصميمها الغريب، وأنتج منها 12 فقط.

– بوغاتي 57

تعتبر بوغاتي 57 من أغرب موديلات الشركة، وتتميز بمحركها الثنائي الحدبات وعجلاتها المكونة من تروس.

– نورمان تيمبس

تعتبر من أكثر السيارات أناقة فى العالم، حيث أنها طويلة من الأمام و ليس لها أي أبواب، وقد سُميت باسم مصممها “تيمبس”، الذي احتاج 3 سنوات لإنتاجها.

– سيارة Le Sabre

تأتي على شكل الطائرة، وتمتاز بالطول والتحدب من الأمام، وصُنفت ضمن أغرب 10 سيارات في العالم، وقامت جنرال موتورز بتصنيعها في خمسينيات القرن الماضي.

– بيل بي 50

صنفت كأصغر سيارة في العالم في موسوعة جينيس العالمية، وتميزت بتصميمها الفريد بعجلاتها الثلاث وهيكلها المائل إلى شكل لعب الأطفال.

– فيراري 512

صُممت الشركة هذا الموديل على شكل مركبة فضائية، وهي سيارة مدببة الشكل من الأمام والخلف على حد سواء، وتتميز بإطارات عالية بعض الشي.

– تاسكو 1948

استُلهم تصميمها من الطائرات، حيث اشتهرت بقمرة القيادة المغلقة، ويمكن للسائق والركاب رفع الألواح الزجاجية من فوقهم، كي يستطيعوا الخروج، وكانت العجلات الأربع مغطاة بالكامل.

– كاديلاك سايكلون

تعتبر واحدة من أغرب سيارات الخمسينيات التي صممها هارلي إيرل في عام 1959، تأتي على شكل المركبات الفضائية، وهي مزودة بسقف زجاجي على شكل فقاعة قابلة للفتح تسمح للسائق مجال للرؤية بزاوية 360 درجة.

– أمفيكار

أُنتجت هذه السيارة في ألمانيا 1961 حتى 1967 وصنفت من أغرب السيارات، ليس فقط من حيث التصميم الخارجي، بل أيضاً الإمكانيات، حيث كانت تلك السيارة تمتلك قدرات تمكنها من القيادة على اليابسة إلى الإبحار في المياه بواسطة قوة المراوح المزدوجة وتحول عجلاتها الأمامية إلى عوامات تسمح للسيارة بالطفو.